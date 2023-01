Aloisio Hernández

Martes 24 Enero 2023 12:31 - Actualizada: 12:31

Sergio Pérez está a las puertas de su tercera temporada de Fórmula 1 con Red Bull. De hecho, es su segunda aventura en el equipo de carreras del asesor Helmut Marko, porque hace años ya lo habían echado de ahí.

Aunque Checo no ha estado siempre cerca del desempeño de Max Verstappen en Red Bull, Christian Horner y Helmut Marko se han dicho satisfechos con el mexicano.

Pérez jugó un papel importante en el primer título mundial de Verstappen en 2021 y en 2022 también fue crucial para el título de constructores del equipo austriaco. Por esta razón, su contrato ya se extendió durante la temporada pasada y estará bajo contrato en Milton Keynes hasta al menos 2024.

Checo tiene dos victorias con Red Bull Racing

Aunque ahora disfrutan de una gran relación, Sergio ya había sido rechazado por Marko y el compañero de Max aún lo recuerda como si fuera ayer. "Eso fue en 2007, Red Bull me invitó a hacer una prueba", dijo al podcast de F1 Beyond the Grid.

Sin embargo, las cosas no resultaron de la mejor manera: "No salió bien. Tuve problemas con mi asiento porque mis rodillas golpearon el manillar y no podía conducir correctamente, así que estaba muy fuera del ritmo. Pensé que tendría la oportunidad de abordar esos problemas para resolverlos", señaló el número 11.

Expulsado

El nacido en Guadalajara continuó hablando de su experiencia: "Cuando regresé ya me habían echado. No tuve otra oportunidad, fui demasiado lento y todo se trataba de los tiempos de vuelta. Me acababan de echar.

"Al final fui a la Fórmula 3 ese año y competí contra otros jóvenes de Red Bull. Me puse líder del campeonato. Vi a Helmut en Silverstone y le pregunté cómo le fue. 'Te vamos a ganar nosotros' 'te voy a ganar' fue la respuesta. 'Está bien, disfruta tu día, Helmut'", confesó el corredor.