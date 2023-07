Aloisio Hernández

Lunes 24 Julio 2023 07:26

Daniel Ricciardo reveló que Fernando Alonso fue quien le recomendó tomarse un año sabático.

Después de dos años de bajo rendimiento junto a Lando Norris, McLaren le pagó a Ricciardo la temporada pasada para que se fuera un año antes de que expirara su contrato.

Daniel optó por tomarse un tiempo fuera del centro de atención, moviéndose a Red Bull en un rol de tercer piloto en un contrato de 12 meses, y planeó esperar un asiento para la carrera de 2024 en lugar de aceptar una conducción menos competitiva.

Pero con AlphaTauri despidiendo a Nyck de Vries después de solo 10 carreras, el australiano volvió a la acción en el Gran Premio de Hungría el pasado fin de semana.

El Honey Badger reveló: "Incluso si no fue el año que esperaba, ciertamente me reinicié y me siento con energía nuevamente.

"De hecho, recuerdo haber tenido una conversación con Fernando hace quizás dos años. No estaba pensando en tomarme un descanso. Pero estábamos conversando, creo que en un vuelo a algún lugar, y dijo que el descanso para él fue una de las mejores cosas que hizo.

"Eso me hizo pensar que tal vez si alguna vez siento que lo necesito, que no me asuste demasiado. Entonces creo que, al ver el año que ha tenido, eso también me llenó de confianza", finalizó.