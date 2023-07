Aloisio Hernández

Domingo 23 Julio 2023 09:58

Sergio Pérez aseguró que el resultado en el Gran Premio de Hungría le ayudó a recuperar su confianza.

El mexicano venía de semanas muy complicadas y donde la prensa había puesto en duda su continuidad en Red Bull Racing. En parte se debió a su racha de cinco carreras consecutivas donde falló en llegar a la Q3 y que solamente logró llegar al podio en Austria.

Ahora en el Hungaroring, el mexicano se repuso en la clasificación y, aunque en la Q3 se cayó su rendimiento, pudo poner fin a las dudas sobre su asiento en el mejor equipo de la F1.

Checo tuvo incluso un choque importante en las FP3

Una gran estrategia y una serie de rebases increíbles ayudaron a Checo a llegar hasta el P3 y conseguir un nuevo podio para acompañar la histórica victoria de Max Verstappen.

Al máximo

Hablando con Nico Rosberg, ex piloto, tras finalizar la carrera, el nacido en Jalisco dijo: "Pudimos haber llegado a P2, pero al final no se pudo, en las últimas vueltas unas marcas negras no me permitieron, pero en general fue una gran carrera y un buen resultado.

"Definitivamente este rendimiento y estos días ayudan a la confianza y de aquí en adelante estar en el podio todos los fines de semana. Piastri y yo estuvimos al límite, teníamos el mismo desgaste de llantas y en las curvas 1 y 2 estuvo fuerte la competencia", declaró.