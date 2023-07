Sergio Pérez finalizó 3° en el último entrenamiento libre rumbo al Gran Premio de Hungría.

El mexicano hizo su vuelta en 1:18.067, quedando a 0.256 segundos de Lewis Hamilton, quien lideró la sesión. En segundo lugar llegó Max Verstappen, quien superó por solamente 6 milésimas a Checo.

Nico Hulkenberg y Lando Norris llegaron por detrás y completaron el top 5 de la clasificación en la FP3.

Carlos Sainz se quedó con el octavo mejor registro de la práctica con una vuelta en 1:18.234. Justo detrás de él, llegó Fernando Alonso. El asturiano finalizó a 0.539 segundos de la punta.

Los otros corredores que terminaron entre los primeros diez fueron George Russell, Charles Leclerc y Valtteri Bottas.

