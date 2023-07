Sergio Pérez finalizó 18° y Fernando Alonso llegó en 8° lugar de las FP2 del Gran Premio de Hungría.

Fue una sesión que estuvo enfocada a trabajos de simulación de carrera, por lo que la mayoría de los tiempos fueron altos y varios pilotos quedaron rezagados. Recordar que la FP1 se vio interrumpida con los incidentes de Checo y Sainz, además de la lluvia que complicó a todos.

El mexicano marcó su mejor vuelta en 1:18.978, mientras que Alonso hizo lo propio con un giro en 1:18.105.

Charles Leclerc lideró la sesión con una vuelta en 1:17.686, superando por 0.015 segundos a Lando Norris. Pierre Gasly, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon se unieron para completar a los cinco mejores pilotos.

Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Guanyu Zhou y Carlos Sainz fueron los otros pilotos que quedaron al frente de la sesión en las primeras 10 posiciones.

Otros corredores como Max Verstappen, Lewis Hamilton, Checo Pérez, Oscar Piastri y George Russell quedaron fuera del Top 10 debido a los trabajos que realizaron en sus monoplazas.

🏁 FP2 CLASSIFICATION 🏁



Charles Leclerc takes the top spot to cap off our Friday running 💫#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/45VkS6TGTA