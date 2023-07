Aloisio Hernández

Martes 18 Julio 2023 07:10

Stefano Domenicali, CEO de Fórmula 1, ha reafirmado que la FOM no tiene prisa por tomar una decisión sobre agregar aún más competidores a la parrilla de salida, ya que la FIA comienza a finalizar su proceso de evaluación para la posible entrada de nuevos equipos.

Según el generalmente fiable Auto Motor und Sport, la FIA estaría en la fase final del proceso de evaluación.

Según el medio, la asociación internacional del automóvil habría dado luz verde a Andretti Autosport y Hitech GP. Aún no se conoce el estado de los otros dos aspirantes (Lucky Sun y Rodin Motorsport).

Proceso

Aún así, la pelota no solo está en el campo de la FIA. En última instancia, el FOM y los equipos deben ponerse de acuerdo. En conversación con Motorsport.com, Domenicali explica que no virará sin más.

"No voy a cambiar de opinión sobre eso. No se trata del dinero, como hemos dicho, y no quiero prejuzgar nada. Creo que respeto el hecho de que la FIA haya iniciado su proceso y muy pronto llegaremos a una conclusión", afirmó.

"Como siempre hemos dicho, tenemos que asegurarnos de que la decisión sea la correcta para la empresa. Creo que ese es el deber de la FIA y de nosotros juntos.

“Hay aspectos positivos y negativos, eso es parte de la evaluación que hacemos, por lo que no puedo revelar ni anticipar nada. Hacemos las cosas con mucha seriedad y correctamente”, dijo el director ejecutivo del deporte.