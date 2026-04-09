L'ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, lascia la Red Bull per unirsi ai rivali

L'ingegnere di pista di lunga data di Max Verstappen in F1, Gianpiero 'GP' Lambiase, sta lasciando la Red Bull per unirsi alla squadra rivale McLaren.

Questa mossa sorprendente si aggiunge a una lunga lista di uscite chiave dal team di Milton Keynes negli ultimi due anni - in particolare Christian Horner, Adrian Newey, Helmut Marko e Jonathan Wheatley, tra gli altri.

Il londinese Lambiase, 45 anni, che si è trasferito alla Red Bull nel 2015 per diventare l'ingegnere di pista di Daniil Kvyat, ha lavorato con Verstappen dal 2016 e lo ha aiutato a conquistare quattro titoli mondiali tra il 2021 e il 2024.

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Oltre ai suoi compiti di ingegnere di pista e voce radio del team per il campione, Lambiase è stato anche promosso a capo delle operazioni di gara alla Red Bull nel 2024, svolgendo queste mansioni pur rimanendo al muretto dei box.

Lambiase pronto per un ruolo senior in McLaren

Si ritiene che Lambiase lascerà la Red Bull per assumere un ruolo senior in McLaren nei prossimi due anni, ma la data esatta del suo arrivo è sconosciuta poiché rimane sotto contratto con la Red Bull.

Il 2028 è stato indicato come l'anno più tardi in cui Lambiase si unirà al team di Woking, mentre alcuni riportano che un accordo è già in atto per il suo passaggio alla McLaren quando il suo attuale contratto con la Red Bull scadrà l'anno prossimo.

È stato anche suggerito che il ruolo di Lambiase in McLaren sarà quello di supportare e lavorare al fianco dell'attuale team principal Andrea Stella, sollevando l'italiano da alcune delle responsabilità del weekend di gara.

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Cosa significa l'addio di Lambiase per Max Verstappen?

Le notizie seguono un inizio di stagione tumultuoso per la Red Bull in difficoltà, con un Verstappen molto contrariato dalle auto del 2026, che secondo quanto riferito sta 'seriamente considerando' il ritiro.

Un passaggio alla McLaren vedrebbe Lambiase riunirsi con gli ex colleghi della Red Bull Will Courtenay e Rob Marshall, che hanno anch'essi lasciato per il team papaya.

Più che essere solo un'altra uscita per la Red Bull, la partenza di Lambiase avrà enormi ripercussioni sul lato del box di Verstappen.

Verstappen ha spesso parlato del suo rispetto e del legame con il suo ingegnere di pista e ha continuato a sostenere Lambiase durante un difficile 2025 nella sua vita personale, riferendosi spesso al suo collega come un 'amico'.

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