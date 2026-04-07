La 'storia d'amore' di Lewis Hamilton è 'd'ispirazione' mentre la leggenda della F1 risponde ai critici

Lewis Hamilton ha risposto ai suoi critici della F1, lasciandosi alle spalle una deludente stagione d'esordio in Ferrari.

Il sette volte campione del mondo ha vissuto un primo anno difficile a Maranello nel 2025, dopo un clamoroso trasferimento in Italia.

L'unione, che sembrava fatta in paradiso per la F1, non ha portato i risultati sperati, con il 41enne Hamilton che ha chiuso solo sesto nella classifica finale piloti - ben 267 punti dietro all'eventuale campione del mondo Lando Norris.

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Lewis capisce che sarebbero state poste delle domande dopo una campagna che lo ha visto abbattuto e sconsolato in più di un'occasione. Ma ciò che ha davvero notato è stata la critica da parte di persone che, a suo dire, non si sono mai avvicinate al suo livello di successo.

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Hamilton sui critici della F1

Parlando al sito ufficiale della F1, ha rivelato: "Voglio dire, direi che quando si hanno anni difficili, ci sono molte domande ovunque."

"In definitiva, ho visto alcuni individui che non hanno avuto nulla di simile al successo che ho avuto io parlare negativamente, come continuano a fare oggi. Ed è stato fantastico poter tornare, iniziare questa stagione in modo forte, per poter dimostrare che ho ancora quello che serve per competere al vertice e continuerò a presentarmi e a cercare di dare il massimo in quel modo."

Il trasferimento di Hamilton alla Ferrari è stato impegnativo per la stella britannica, un tipo di cambiamento di vita che, a suo avviso, è spesso sottovalutato.

"È una differenza enorme e un impegno enorme e penso che la gente, di certo quando guarda, non capirà quanto sia grande quando ci si trasferisce in una nuova squadra."

"Certo, si può arrivare e saltare in un abitacolo, ma imparare i nuovi strumenti, in particolare una nuova cultura e un nuovo modo di lavorare delle persone e adottarlo nel proprio modo di lavorare."

"E poi, se si guarda all'anno scorso, ad esempio, è stata la fine di un'era di vetture che non abbiamo sviluppato durante l'anno, quindi eravamo un po' bloccati con quello che avevamo, che in definitiva non era abbastanza buono per noi per competere per le vittorie. Ma abbiamo imparato così tanto durante l'anno scorso come squadra, e stiamo applicando questi insegnamenti a quest'anno ed è iniziato molto meglio."

La 'storia d'amore' con la Ferrari 'd'ispirazione' per Lewis

Il secondo anno è stato un enorme miglioramento finora per Hamilton - si sta godendo di nuovo le sue gare e attualmente si trova quarto nella classifica di inizio stagione.

L'ex grande della Mercedes sta chiaramente familiarizzando con il suo nuovo ambiente, e il legame con la sua nuova squadra sta decisamente crescendo.

"Tutti stanno spingendo al massimo e onestamente è davvero, davvero d'ispirazione da vedere."

"Ogni volta che lavori all'interno di una grande organizzazione, e vai a vedere in fabbrica, e vedi tutti a testa bassa spingere al massimo per ogni millisecondo."

"Questi sono gli aspetti che amo di più di questo sport, e che vorrei che la gente potesse vedere. È lì che torni e ti ispiri e dici ok, i ragazzi ci stanno davvero mettendo del loro e sono entusiasta per i prossimi mesi."

Ora Hamilton e la Ferrari devono affrontare un'inaspettata pausa dalle gare dopo le cancellazioni dei Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita. Lui la vede come un'opportunità per resettare prima del Gran Premio di Miami del 3 maggio.

"Ovviamente questa pausa che abbiamo in arrivo è strana, ma ci dà il tempo di digerire davvero le prime tre gare e lavorare ancora più duramente per portare più prestazioni alla prossima."

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