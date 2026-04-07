Perché Horner e Newey si sono separati, perché Red Bull è in crisi e la grande paura di Brundle - Riepilogo Notizie F1

È stata una delle più grandi partnership di sempre in F1, con Christian Horner e Adrian Newey che hanno portato una miriade di campionati alla Red Bull.

Ma ora stiamo scoprendo perché l'armonia è finita e la separazione è avvenuta, grazie a un insider della F1.

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Max Verstappen e la Red Bull sono in crisi in F1, e un 'cimelio di guerra' è il colpevole

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La Red Bull ha avuto un inizio disastroso della stagione F1 2026, con la loro nuova era di produzione di power unit che ha presentato alcuni problemi iniziali.

Ma questo non è nemmeno il problema più grande per le frustrazioni di Max Verstappen, poiché un 'cimelio della Guerra Fredda' lascia il team di Milton Keynes a rincorrere.

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Verstappen and Red Bull are struggling in 2026

L'ammissione di Lewis Hamilton del campione di F1 preoccupa Martin Brundle

C'era molto di cui discutere dopo il Gran Premio del Giappone del mese scorso, ma c'è una cosa in particolare che preoccupa Martin Brundle di Sky Sports.

Il commentatore di lunga data ed ex pilota ha evidenziato una cosa specifica che il campione di F1 in carica Lando Norris ha detto riguardo alla sua battaglia con Lewis Hamilton, che il veterano delle trasmissioni ha affermato che lo sport 'deve' cambiare.

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Inizia la demolizione di un amato circuito di F1 mentre prende il via la ricostruzione da 210 milioni di sterline

Finalmente, qualcosa che colpisce un muro ad Albert Park che non è la McLaren di Oscar Piastri.

L'iconico circuito australiano di F1 sta subendo un restyling nel prossimo anno o due, e parte di questo comporta la demolizione di molte delle vecchie strutture.

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Max Verstappen al Nürburgring: annunciati importanti cambiamenti al regolamento per la sfida di 24 ore del campione di F1

La 24 Ore del Nürburgring presenterà una serie di nuove normative per la sua prossima edizione 2026, con il quattro volte campione del mondo di F1 Max Verstappen come attrazione principale.

L'evento di quest'anno sta catturando un'attenzione extra poiché il 28enne olandese fa il suo attesissimo debutto nell'iconica prova di resistenza.

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