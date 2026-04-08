Tutti gli altri si sbagliano - la F1 non è noiosa nel 2026

Abbiamo avuto delle gare fantastiche finora

I nuovi regolamenti della F1 introdotti per la stagione 2026 hanno ricevuto finora recensioni contrastanti, ma l'inizio della stagione 2026 è stato molto più emozionante dell'intera stagione 2025!

Prima della stagione, sono state introdotte nuove regole sia per quanto riguarda le power unit, sia per le vetture stesse.

Le power unit ibride ora dispongono di una quantità di energia elettrica tripla rispetto al 2025, rendendo più importante per i piloti recuperare quanta più energia possibile tramite il loro MGU-K, e una maggiore responsabilità nella gestione della batteria è stata posta sui piloti.

Ciò ha portato a lamentele da parte di piloti come Max Verstappen, il quale ha affermato - tra molte altre cose - che le nuove vetture sono come 'Formula E sotto steroidi', che non sono 'divertenti' da guidare e che la F1 sta diventando come 'Mario Kart'.

Ma dai, a chi non piace Mario Kart?

Il fatto è che le lamentele di Verstappen provengono da un uomo che attualmente si trova al nono posto nel campionato piloti e sembra non avere alcuna possibilità di conquistare un quinto titolo mondiale. Certo che vorrebbe che i regolamenti cambiassero in modo che la Red Bull abbia la possibilità di raggiungere squadre come Ferrari e Mercedes.

È la stessa logica che ha spinto Lewis Hamilton - che nel 2026 guida una Ferrari molto migliorata - a dire che è la 'migliore gara' a cui abbia mai partecipato nella sua lunga e illustre carriera in F1.

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La F1 2026 è probabilmente a metà strada tra queste due affermazioni, ma è decisamente molto più emozionante del 2023, 2024 (a parte il caos fuori pista) e 2025.

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I cambiamenti aerodinamici della F1 stanno dando i loro frutti

Se per ora ci allontaniamo dalla questione controversa delle power unit, la decisione della F1 di rendere le vetture più piccole, leggere e agili sta assolutamente dando i suoi frutti.

Questi accorgimenti aerodinamici sono stati progettati per consentire gare più ravvicinate tra le vetture, incoraggiando anche più sorpassi, in particolare sui circuiti cittadini stretti.

Non abbiamo ancora avuto veri e propri circuiti cittadini nel calendario 2026, ma abbiamo già visto le vetture in grado di correre molto più vicine tra loro rispetto al 2025 e, cosa fondamentale, abbiamo assistito a più sorpassi in tutti e tre i gran premi finora rispetto agli stessi eventi nel 2025.

Al Gran Premio d'Australia di apertura della stagione, ci sono stati 125 sorpassi, mentre l'evento del 2025 ne ha visti solo 45.

Il GP del Giappone è stato una delle gare più noiose della stagione negli ultimi anni - con il 2025 che ha visto solo 28 sorpassi - eppure anche su questo circuito nel 2026 abbiamo assistito a una gara emozionante con 106 sorpassi.

Inoltre, tutte e quattro le gare che si sono svolte finora hanno visto più cambi di leadership, a differenza del 2025, quando molte gare sono state dominate da chi partiva in pole. Sì, so che tutti e tre i gran premi finora sono stati vinti dal poleman, ma i cambi di leadership sono stati una caratteristica di ogni gara, e Kimi Antonelli ha dovuto recuperare dal sesto posto in Giappone.

Penso anche che dovremmo goderci questo momento finché dura, perché la stagione 2022 ha visto gare ravvicinate simili tra i piloti e molti cambi di leadership all'inizio dell'anno, ma man mano che i piloti si sono abituati ai nuovi regolamenti e hanno imparato a gestire un po' di più i loro pneumatici, abbiamo iniziato a vedere gare più 'normali'. Questo accadrà anche nel 2026, man mano che i piloti acquisiranno sempre più familiarità con le loro nuove vetture ad ogni weekend di gara che passa.

Preoccupazioni sulle power unit

Certo, c'è l'argomento che i piloti non dovrebbero dover gestire la batteria e dovrebbero correre a tutto gas per tutto il tempo.

Ma questo non è mai stato un problema in F1. Che si tratti di gestione del carburante, gestione degli pneumatici o recupero di energia per una batteria, i piloti di F1 hanno sempre dovuto gestire un gran premio di circa 60 giri.

Le ultime misure di super clipping e lift and coast che stiamo vedendo sono solo un'ulteriore dimostrazione di ciò, anche se è scoraggiante vedere questi metodi di gestione persino in qualifica.

Aggiungere un altro aspetto al mix per cercare di mettere in difficoltà i piloti di F1 è qualcosa che dovremmo sempre cercare di fare, sono i 22 migliori piloti del mondo, le cose non dovrebbero essere facili e familiari per loro.

Lo stesso vale per i geni che creano le power unit in fabbrica. Date loro qualcosa che li costringa a trovare soluzioni per rimanere davanti ai loro rivali. Sappiamo che la Ferrari può costruire un motore V10 a benzina ad alte prestazioni. Date loro una sfida, come costruire un V6 turbo ibrido da 1.6 litri che abbia 350kW di potenza elettrica e un motore a combustione interna che funzioni interamente con carburanti sostenibili.

C'è anche l'argomento dell'impatto ambientale, e di come queste nuove power unit rilascino molta meno anidride carbonica nell'atmosfera rispetto anche alle power unit del 2025, mentre la F1 cerca di raggiungere il suo obiettivo di neutralità carbonica entro il 2030.

Costringere i produttori di power unit a pensare a come realizzare power unit così performanti e affidabili che possano funzionare con carburanti sostenibili al 100% andrà solo a beneficio nostro e del nostro pianeta, con gran parte della nuova tecnologia che potrà essere trasferita alle auto stradali.

Le preoccupazioni sulla sicurezza dei piloti devono essere affrontate dalla FIA

Finora, questo articolo si è concentrato solo sui livelli di divertimento della F1 per i fan e sullo spettacolo dello sport.

Ma il Gran Premio del Giappone dello scorso fine settimana ha evidenziato che alcune modifiche devono essere apportate ai nuovi regolamenti per motivi di sicurezza.

Le velocità di chiusura che abbiamo tra una vettura con la modalità boost attivata e una vettura che sta recuperando energia sono troppo radicali e potrebbero causare situazioni potenzialmente pericolose per i piloti.

L'incidente di Oliver Bearman a Suzuka lo ha evidenziato. Bearman sembrava essere stato colto di sorpresa dalla velocità con cui la sua vettura ha raggiunto il retro della Alpine di Franco Colapinto, la cui vettura stava recuperando energia in una sezione del tracciato solitamente ad alta velocità.

Per evitare Colapinto, Bearman ha sbandato sull'erba, ma questo ha fatto sì che la sua vettura perdesse il controllo e finisse contro le barriere.

Figure chiave della F1 come Carlos Sainz e Martin Brundle hanno chiesto alla FIA di apportare le modifiche necessarie ai regolamenti per proteggere i piloti, e l'organo di governo della F1 si riunirà il 9 aprile per discutere quali modifiche debbano essere apportate.

Spero solo che non si torni al tipo di gare frustrantemente noiose che abbiamo avuto nel 2025, e che si possa trovare un equilibrio sensato tra sicurezza ed emozione.

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Scritto da Sam Cook - Digital Journalist Sam Cook is a talented young sports journalist and social media professional who now specialises in Formula 1, having previously worked as a football journalist and a local news reporter for a variety of different brands. Visualizza la biografia completa

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