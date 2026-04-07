La stella Mercedes F1 furiosa dopo il GP del Giappone

La stella Mercedes F1 Kimi Antonelli ha ammesso di essere stato 'davvero arrabbiato' dopo il Gran Premio del Giappone, nonostante abbia conquistato la vittoria della gara.

Il diciannovenne Antonelli è diventato il più giovane leader di sempre del campionato piloti in Giappone, dopo la sua seconda vittoria consecutiva in gara.

Il giovane della Mercedes è riuscito a tenere testa al suo ben più esperto compagno di squadra George Russell finora nel 2026, e la coppia sembra destinata a lottare per il campionato, con la Mercedes che si conferma la squadra dominante nello sport.

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Ma Antonelli si è lasciato molto da fare nelle gare finora nel 2026, con le sue partenze difficili che sono diventate un tema ricorrente all'inizio della stagione.

Antonelli è riuscito a finire solo quinto nella sprint race del GP di Cina dopo una partenza difficile che lo ha costretto a lottare con vetture più lente della sua, mentre ha anche sofferto una brutta partenza al GP d'Australia di apertura della stagione, impedendogli di lanciare una seria sfida per la vittoria della gara.

Al GP del Giappone, Antonelli era sceso al sesto posto alla fine del primo giro, pur essendo partito dalla pole position.

Una guida brillante da quel momento in poi – più una safety car arrivata al momento giusto – ha permesso ad Antonelli di rimontare e conquistare la vittoria della gara, ma ora ha ammesso che deve lavorare sulle sue partenze se vuole lanciare una seria sfida per il campionato.

"Sì, devo dire che domenica in Giappone non mi sono goduto la vittoria quanto avrei voluto perché ero arrabbiato per la partenza," ha detto Antonelli a Sky Sports Italia. "Ero certamente consapevole di essere stato molto fortunato nonostante ciò.

"Ero contento di come ero riuscito a sfruttare al meglio l'opportunità e anche del mio passo gara. Ma ero davvero arrabbiato per la partenza, perché è stata assolutamente scioccante – il tipo di cosa che ti fa venire voglia di strapparti i capelli. Ci sto già lavorando."

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La Ferrari può raggiungere la Mercedes?

Mentre Antonelli, Russell e Toto Wolff spereranno disperatamente che la Mercedes sia l'unica squadra a lottare per i due titoli quest'anno, l'abilità di Antonelli nelle partenze si rivelerà probabilmente sempre più cruciale con il progredire della stagione.

Come Antonelli ha recentemente affermato, è solo questione di tempo prima che squadre come Ferrari e McLaren inizino a ridurre il divario dalla Mercedes, e probabilmente troverà sempre più difficile superare quelle vetture man mano che la stagione avanza.

Le Opportunità di Sviluppo e Aggiornamento Aggiuntive (ADUO), unite alla necessità della Mercedes di modificare la propria power unit dopo che il loro trucco del rapporto di compressione geometrico è stato bandito, potrebbero permettere alla Ferrari di recuperare in termini di prestazioni nei prossimi mesi.

Le lotte per il campionato potrebbero essere troppo da chiedere a Lewis Hamilton, Charles Leclerc e compagnia, ma probabilmente saranno in lizza per le vittorie di gara, offrendo la possibilità di interporre altre vetture tra Russell e Antonelli mentre questi lottano per il titolo.

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