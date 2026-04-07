Un ex campione del mondo di F1 ha raccontato di un'occasione in cui ha cacciato un giornalista britannico, proprio come Max Verstappen al Gran Premio del Giappone.

Il quattro volte campione Verstappen si è rifiutato di iniziare la sua discussione a tavola rotonda con i giornalisti prima del weekend del Gran Premio del Giappone finché Giles Richards del Guardian non se ne fosse andato, dicendogli di 'uscire'.

Verstappen ha poi rivelato il motivo del suo gesto, con l'olandese insoddisfatto di una domanda che Richards gli aveva posto al GP di Abu Dhabi di fine stagione, sostenendo di 'non dover mostrare rispetto a persone che non rispettano me'.

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Ora, il campione del mondo 1996 Damon Hill ha rivelato un'occasione in cui ha fatto una cosa simile ad Andrew Benson di BBC Sport, che all'epoca lavorava per Autosport.

Il momento ruotava attorno a una storia pubblicata da Benson intitolata 'Hill è stato scaricato?', in cui si riportava che la Williams stava cercando di liberarsi del britannico alla fine del 1996 nonostante la sua vittoria nel campionato del mondo.

Come poi si è scoperto, questa storia si rivelò vera, con la Williams che sostituì Hill con Riccardo Patrese per l'inizio della stagione 1997, ma Hill ha ammesso di aver reagito all'epoca al titolo e alla storia iniziale di Benson.

"Era [la storia] in prima pagina su Autosport, ed era una congettura per quanto mi riguardava," ha detto Hill a The Race.

"È venuto fuori solo più tardi quando Frank mi ha detto che non era un mucchio di sciocchezze. Ho fatto un Max Verstappen e ho detto ad Andrew: 'Puoi andartene da qui e non sei il benvenuto'.

"Il povero Andrew si è dileguato. Ma lui sapeva che era vero, e io ho dovuto in qualche modo scavare un po' per scoprirlo."

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Le frustrazioni di Verstappen esplodono

Non solo Verstappen ha cacciato un giornalista in Giappone, ma ha anche suggerito che stava 'seriamente considerando' di ritirarsi dallo sport, a meno che la FIA non apporti alcune modifiche ai nuovi regolamenti.

Verstappen ha avuto il suo peggior inizio di stagione in termini di risultati nei Gran Premi dal 2016, quando era ancora alla Toro Rosso prima di passare alla Red Bull più tardi quell'anno.

Attualmente si trova al nono posto nel campionato piloti, con soli 12 punti ottenuti nei primi tre weekend di gara per il quattro volte campione.

Verstappen ha affermato che le nuove auto del 2026 non sono divertenti da guidare e ha paragonato le nuove regole della F1 a Mario Kart.

Ma alcuni commentatori, incluso il capo della Mercedes Toto Wolff, hanno dichiarato che tutta la sua frustrazione deriva dal fatto che la Red Bull non è veloce quest'anno e gli ha fornito una vettura capace al massimo di correre a metà classifica.

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