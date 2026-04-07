Max Verstappen e Red Bull in crisi in F1: la colpa è di un 'cimelio di guerra'

La Red Bull ha avuto un inizio disastroso della stagione di F1 2026, con la sua nuova era di produzione di power unit che ha presentato alcuni problemi iniziali.

Oltre ai nuovi regolamenti che hanno rivoluzionato lo sport, la scuderia di Milton Keynes ha anche lanciato un ambizioso progetto per diventare per la prima volta costruttore di power unit di F1.

Ma la loro forma di inizio stagione non è stata buona, con il team che ha raccolto solo 16 punti dai primi tre weekend di Gran Premio del 2026. Inoltre, il quattro volte campione del mondo Max Verstappen è attualmente nono nel campionato piloti, con il suo miglior risultato stagionale finora un sesto posto in Australia.

Verstappen ha adottato un atteggiamento piuttosto cupo finora in questa stagione, arrivando persino a suggerire che sta 'seriamente considerando' di lasciare lo sport a meno che non vengano apportate modifiche ai regolamenti. Diversi commentatori, incluso il capo della Mercedes Toto Wolff, hanno suggerito che il suo comportamento potrebbe essere dovuto alle scarse prestazioni della Red Bull.

Red Bull e Verstappen: portati via dal vento?

Ma le difficoltà del team potrebbero concentrarsi sul fatto che, secondo AutoRacer, non hanno investito nella loro infrastruttura della galleria del vento come hanno fatto i loro rivali McLaren, Aston Martin, Mercedes e Ferrari, concentrandosi invece sulla costruzione del loro reparto power unit da zero.

L'ex team principal Christian Horner aveva descritto la galleria del vento della Red Bull come un 'cimelio della Guerra Fredda' già nel 2022, e ha rincarato la dose nelle stagioni successive, ma non sono stati fatti investimenti seri nell'infrastruttura.

L'articolo continua sotto il video

Quindi, mentre le power unit Red Bull stanno causando alcuni problemi ai loro piloti, problemi più profondi potrebbero risiedere nel design della vettura e la loro capacità di portare aggiornamenti aerodinamici potrebbe essere ostacolata dall'infrastruttura obsoleta.

TITOLI F1: Max Verstappen prepara il sostituto mentre Christian Horner è esortato a passare ad Audi

Verstappen può vincere una gara nel 2026?

Verstappen ha avuto il suo peggior inizio di stagione dal 2016, quando era ancora alla Toro Rosso prima di essere promosso alla Red Bull in vista del Gran Premio di Spagna.

Poi l'olandese è uscito di pista in qualifica in Australia, e il suo recupero fino al sesto posto è stato impressionante. Ma ciò che è seguito è stato davvero disastroso per il 28enne che nutre ambizioni di conquistare un quinto titolo mondiale.

Nono nella sprint race del GP di Cina, un ritiro nella gara principale del GP di Cina e poi un ottavo posto in Giappone, e Verstappen non è stato in lotta per un podio in nessuna delle quattro gare finora.

Ma la capacità dell'olandese di massimizzare le prestazioni della sua Red Bull è qualcosa che abbiamo visto più e più volte, e nel 2025 è riuscito a conquistare otto vittorie in Gran Premio nonostante avesse una vettura inconsistente.

Anche se al momento una vittoria in gara sembra un'impresa ardua, non escludete che la Red Bull possa ottenere piccoli miglioramenti sui suoi rivali nelle prossime settimane e mesi, il che potrebbe spingere Verstappen in una posizione in cui sfiderà ancora una volta le McLaren e le Ferrari.

LEGGI DI PIÙ: Verstappen sta correndo una 'bizzarra' gara di 24 ore fuori dalla F1

Correlato