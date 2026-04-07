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Verstappen in gt racing kit smiling in front of a Verstappen.com branded Mercedes-AMG GT3

Max Verstappen al Nürburgring: Annunciate importanti modifiche al regolamento per la sfida di 24 ore del campione di F1

Verstappen in gt racing kit smiling in front of a Verstappen.com branded Mercedes-AMG GT3 — Foto: © IMAGO

Max Verstappen al Nürburgring: Annunciate importanti modifiche al regolamento per la sfida di 24 ore del campione di F1

Il potente olandese prenderà parte alla gara del 2026

Scritto originariamente da Graham Shaw. Questa versione è una traduzione.

La 24 Ore del Nürburgring si prepara a introdurre una serie di nuove normative per la sua prossima edizione, con il quattro volte campione del mondo di F1 Max Verstappen come attrazione principale.

L'evento di quest'anno sta catturando un'attenzione particolare, poiché il 28enne olandese farà il suo attesissimo debutto in questa iconica prova di resistenza. Le modifiche sono state pensate per ottimizzare le operazioni e migliorare la sicurezza per la 54esima edizione di questo classico appuntamento.

Verstappen scenderà in pista a maggio con il suo team Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, gestito da Winward Racing. Il pilota olandese guiderà una Mercedes-AMG GT3 EVO con una distintiva livrea Red Bull, condividendo la vettura con Lucas Auer, Dani Juncadella e Jules Gounon. Per prepararsi a questa sfida, Max ha già partecipato al secondo round della Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) a marzo e correrà di nuovo nelle prossime sessioni di qualifica alla fine di questo mese.

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Nuovo format di qualifica ispirato alla F1

La modifica più evidente per quest'anno è l'introduzione di un formato di qualifica rinnovato. L'organizzatore ADAC Nordrhein ha adottato un sistema a eliminazione diretta ispirato alla struttura utilizzata in F1. La sessione rinnovata di “Top Qualifying” è divisa in tre parti: Top-Q1, Top-Q2 e Top-Q3, ed è riservata alle classi più performanti del campo, inclusa la classe SP9 per le vetture GT3, in cui Verstappen competerà.

Nella prima sessione, tutte le vetture idonee che non si sono pre-qualificate prendono parte. Le 20 vetture più veloci passano poi al turno successivo, con un massimo di dodici che alla fine si sfideranno in giri cronometrati individuali durante il Top-Q3 per conquistare la pole position. “Abbiamo scelto questo nuovo format per rendere il processo più chiaro e trasparente per i fan,” ha spiegato il direttore di gara Walter Hornung.

Pannelli luminosi aggiuntivi

I miglioramenti alla sicurezza vanno oltre il format di qualifica quest'anno. Il circuito di 25 km presenterà ora 36 pannelli luminosi progettati per supportare i tradizionali segnali a bandiera dei commissari, anche durante il giorno. Otto di questi pannelli saranno installati sul circuito del Gran Premio, mentre i restanti 28 saranno posizionati lungo la famigerata Nordschleife. Hornung ha testato il sistema durante la gara NLS, a cui ha partecipato anche Verstappen, e ha riferito che sia i piloti che i commissari hanno risposto molto positivamente.

Massimo di 150 vetture

L'immensa popolarità dell'evento è evidente, con la lista di iscrizioni già al completo con 150 vetture (nessun gioco di parole). Le attività in pista inizieranno giovedì 14 maggio, seguite dalla partenza della gara di 24 ore sabato pomeriggio. I fan potranno seguire tutta l'azione in diretta da casa su Red Bull TV e YouTube.

Programma per la ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026
Giorno Ora (UK) Sessione / Attività
Giovedì 14 maggio 07:30 Inizio attività in circuito e prove libere
Venerdì 15 maggio 11:40 Top Qualifying 1 (Top-Q1)
Venerdì 15 maggio 15:00 Top Qualifying 2 e 3 (Top-Q2 e Top-Q3)
Sabato 16 maggio 14:00 Partenza della 24 Ore del Nürburgring
Domenica 17 maggio 14:00 Fine della 24 Ore del Nürburgring

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