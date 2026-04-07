29 statistiche di F1 completamente vere che sembrano bugie

Bene, non vi faremo perdere tempo con una lunga introduzione prima di lasciarvi alle cose interessanti: abbiamo 29 statistiche di F1 assolutamente incredibili (ma vere).

Sapete perché siete qui. Avete cliccato sul link. Non è un concetto difficile da afferrare.

Tutto ciò che state per leggere è, in qualche modo, vero.

STIPENDI PILOTI F1: Stipendi piloti F1: Quanto guadagnano le stelle tra cui Hamilton e Verstappen

Statistiche di F1 che sembrano bugie, ma sono in realtà vere

Kimi Antonelli (26 gare) ha più punti in carriera di 10 diversi campioni di F1.

Dopo tre stagioni in F1, Oscar Piastri ha avuto più punti in carriera del quattro volte campione Alain Prost.

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Nel 1989, la Ferrari ha iniziato 30 gare, si è ritirata da 19 di esse, è stata squalificata da altre due, e poi ha concluso sul podio nelle restanti nove.

Andrea de Cesaris una volta ha corso 18 gare di fila senza raggiungere il traguardo. Ha poi concluso ottavo in Messico, e ha intrapreso una nuova serie di 22 gare – inclusa l'intera stagione 1987 – senza riuscire a finire.

De Cesaris ha comunque concluso la stagione 1987 con più punti di altri 17 piloti che hanno iniziato gare quell'anno (incluso Martin Brundle), perché quando si è ritirato dal Gran Premio del Belgio all'ultimo giro mentre era in terza posizione, tutti dietro di lui erano doppiati. Ciò significava che era, nonostante non avesse terminato, classificato davanti a loro.

Nico Hulkenberg ha più punti in F1 di Ayrton Senna.

Il totale di punti di Alex Albon nel 2025 lo avrebbe visto finire tre punti dietro il campione nel 1999. Non ha concluso una gara meglio del quinto posto per tutto l'anno.

Se Antonelli vince a Miami, sarà tra i primi 50 marcatori di punti nella storia della F1.

Nonostante abbia corso in un'era in cui ai vincitori delle gare venivano assegnati solo otto punti, Juan Manuel Fangio è tra i primi 15 nella storia della F1 per punti per gara (5.44).

Michael Schumacher non figura in quella top 15.

Lance Stroll ha segnato più punti per gara nella sua carriera di cinque campioni del mondo di F1.

Uno tra Michael Schumacher e Jacques Villeneuve è salito sul podio in 16 delle 17 gare nel 1997. Tuttavia, non una sola volta sono stati entrambi sul podio nella stessa gara, finendo con otto podi ciascuno.

Heinz-Harald Frentzen ha concluso quella stagione di 17 gare secondo nel campionato... con 42 punti.

Lewis Hamilton ha più di otto volte i punti in carriera di Ayrton Senna.

Prima che Kimi Antonelli vincesse in Cina quest'anno, 89 gare erano state vinte da un pilota tedesco su un'auto italiana – ma nessuna gara era stata vinta da un italiano su un'auto tedesca.

Stirling Moss ha vinto il Gran Premio del Portogallo del 1958 con cinque minuti e 12 secondi di vantaggio. Se qualcuno avesse fatto lo stesso al Gran Premio d'Austria del 2025, avrebbe doppiato il secondo classificato quattro volte.

I primi tre piloti nelle qualifiche del Gran Premio d'Europa del 1997 (Villeneuve, Schumacher e Frentzen) hanno tutti registrato lo stesso identico tempo sul giro più veloce, misurato al millesimo di secondo.

Daniel Ricciardo ha il decimo maggior numero di partenze in gara di qualsiasi pilota nella storia dello sport, nonostante abbia corso solo 11 stagioni complete.

Valtteri Bottas (1.797) ha più punti di tutti tranne cinque piloti nella storia dello sport.

Bottas ha 231 punti in più del sette volte campione del mondo Michael Schumacher.

11 piloti nella storia della F1 hanno tagliato il traguardo per primi, ma non hanno vinto la gara. Otto di questi 11 sono campioni del mondo.

Il maggior numero di posizioni mai guadagnate in un singolo Gran Premio è 30, dopo che Jim Rathmann ha concluso secondo al Gran Premio di Indianapolis del 1957 (alias la Indy 500) partendo dalla 32ª posizione in griglia.

La Indy 500 è stata una gara del campionato di F1 dal 1950 al 1960.

Max Verstappen è l'unico campione di F1 ad aver segnato più del doppio dei punti del secondo classificato.

Lo ha fatto conquistando il 92,74% dei punti massimi disponibili – un record, superando l'84,71% di Michael Schumacher nel 2002.

Tutti i 14 piloti che hanno completato più grand slam nel weekend (pole, giro più veloce e vittoria dopo aver condotto ogni giro) sono campioni del mondo.

Lewis Hamilton ha più del doppio dei punti di tutti tranne due piloti nella storia della F1.

Lance Stroll ha più punti in carriera del 51% dei campioni di F1.

Nonostante sia famosa per essersi decisa all'ultimo giro ad Abu Dhabi, 29 delle 76 stagioni sono state decise con margini di punti più ravvicinati rispetto al trionfo di Max Verstappen nel 2021.

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