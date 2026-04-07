close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Newey with his head in his hand with a black background, red Honda logo to his left and green Aston Martin F1 car to his right

La richiesta di Adrian Newey a Honda al centro della crisi Aston Martin F1

Newey with his head in his hand with a black background, red Honda logo to his left and green Aston Martin F1 car to his right — Foto: © IMAGO

La richiesta di Adrian Newey a Honda al centro della crisi Aston Martin F1

Honda e Aston Martin sono su una lunga strada verso il recupero

Scritto originariamente da Sheona Mountford. Questa versione è una traduzione.

Un insider della F1 ha suggerito che una richiesta di Adrian Newey a Honda sia stata la causa principale dei problemi di vibrazione dell'Aston Martin.

L'Aston Martin non ha dovuto solo fare i conti con il fatto di essere lenta quanto i nuovi arrivati in F1, la Cadillac, ma anche con la vergognosa realtà di non poter finire una gara senza rischiare che entrambi i suoi piloti subiscano danni permanenti ai nervi.

La squadra di Lawrence Stroll è stata definita un 'flop epocale' mentre affronta una battaglia in salita che potrebbe richiedere dai due ai tre anni per essere superata prima che la squadra di Newey diventi una forza competitiva in F1.

Il primo punto all'ordine del giorno, tuttavia, è capire l'origine del loro problema di vibrazioni Honda e un insider della F1 ha una teoria su come tutto sia iniziato, una che anche Honda ha sollevato nel tentativo di puntare il dito contro Newey.

LEGGI DI PIÙ: Perché la F1 non ha sostituito i GP del Bahrain e dell'Arabia Saudita?

Newey è stato la causa del fallimento Honda?

I problemi di Aston Martin e Newey sono stati l'argomento caldo dell'ultimo episodio del podcast The Undercut, dove Damon Hill e Mark Hughes hanno approfondito il loro inizio di stagione 2026 (e a volte la psiche di Newey!)

Hughes ha poi esposto la sua teoria sul problema delle vibrazioni, riflettendo: "Pensano che parte dell'attuale problema di vibrazioni della power unit Honda possa essere legato al layout che Adrian ha chiesto loro se fosse possibile realizzare al suo arrivo.

"Perché è arrivato piuttosto tardi l'anno scorso e voleva che la power unit fosse accorciata. Un modo per farlo era impilare la batteria nell'elettronica e portare l'MGU-K davanti al motore anziché dietro.

"Il che crea tutto questo spazio prezioso per generare deportanza. Honda non ha ancora esattamente capito quale sia il problema, ma potrebbe essere correlato a questo."

Hill ha poi parafrasato in modo eloquente le scoperte di Hughes, e ha detto ridendo: "Quindi, in altre parole, 'abbiamo fatto quello che hai detto, e ora non funziona e ci siamo coperti di ridicolo'."

TITOLI F1: Max Verstappen prepara il sostituto mentre Christian Horner è esortato a passare ad Audi

Correlato

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Red Bull in crisi F1, tutti se ne vanno: Lambiase, Horner, Newey, Marko e altri

Red Bull in crisi F1, tutti se ne vanno: Lambiase, Horner, Newey, Marko e altri

  • 1 ora fa
L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1

L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1

  • 3 ore fa
Il capo della Red Bull afferma che Yuki Tsunoda merita un posto a tempo pieno in F1

Il capo della Red Bull afferma che Yuki Tsunoda merita un posto a tempo pieno in F1

  • 3 ore fa
L'ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, lascia la Red Bull per unirsi ai rivali

L'ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, lascia la Red Bull per unirsi ai rivali

  • Oggi 09:25
Notizie F1 Oggi: Lewis Hamilton rivela il piano segreto della Ferrari mentre la FIA si riunisce per colloqui cruciali sul 2026

Notizie F1 Oggi: Lewis Hamilton rivela il piano segreto della Ferrari mentre la FIA si riunisce per colloqui cruciali sul 2026

  • Oggi 07:02
Come la FIA può sistemare la F1 nei colloqui cruciali

Come la FIA può sistemare la F1 nei colloqui cruciali

  • Ieri 19:57

Appena arrivato

11:57
Red Bull in crisi F1, tutti se ne vanno: Lambiase, Horner, Newey, Marko e altri
09:58
L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1
09:57
Il capo della Red Bull afferma che Yuki Tsunoda merita un posto a tempo pieno in F1
09:25
L'ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, lascia la Red Bull per unirsi ai rivali
07:02
Notizie F1 Oggi: Lewis Hamilton rivela il piano segreto della Ferrari mentre la FIA si riunisce per colloqui cruciali sul 2026
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1 Max Verstappen

L'addio di Gianpiero Lambiase fornisce un enorme indizio sul futuro di Max Verstappen in F1

3 ore fa
Il capo della Red Bull afferma che Yuki Tsunoda merita un posto a tempo pieno in F1 Red Bull

Il capo della Red Bull afferma che Yuki Tsunoda merita un posto a tempo pieno in F1

3 ore fa
L'ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, lascia la Red Bull per unirsi ai rivali Notizie F1

L'ingegnere di pista di Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, lascia la Red Bull per unirsi ai rivali

Oggi 09:25
Come la FIA può sistemare la F1 nei colloqui cruciali Notizie FIA

Come la FIA può sistemare la F1 nei colloqui cruciali

Ieri 19:57
Ontdek het op Google Play