La richiesta di Adrian Newey a Honda al centro della crisi Aston Martin F1

Honda e Aston Martin sono su una lunga strada verso il recupero

Un insider della F1 ha suggerito che una richiesta di Adrian Newey a Honda sia stata la causa principale dei problemi di vibrazione dell'Aston Martin.

L'Aston Martin non ha dovuto solo fare i conti con il fatto di essere lenta quanto i nuovi arrivati in F1, la Cadillac, ma anche con la vergognosa realtà di non poter finire una gara senza rischiare che entrambi i suoi piloti subiscano danni permanenti ai nervi.

La squadra di Lawrence Stroll è stata definita un 'flop epocale' mentre affronta una battaglia in salita che potrebbe richiedere dai due ai tre anni per essere superata prima che la squadra di Newey diventi una forza competitiva in F1.

Il primo punto all'ordine del giorno, tuttavia, è capire l'origine del loro problema di vibrazioni Honda e un insider della F1 ha una teoria su come tutto sia iniziato, una che anche Honda ha sollevato nel tentativo di puntare il dito contro Newey.

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Newey è stato la causa del fallimento Honda?

I problemi di Aston Martin e Newey sono stati l'argomento caldo dell'ultimo episodio del podcast The Undercut, dove Damon Hill e Mark Hughes hanno approfondito il loro inizio di stagione 2026 (e a volte la psiche di Newey!)

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Hughes ha poi esposto la sua teoria sul problema delle vibrazioni, riflettendo: "Pensano che parte dell'attuale problema di vibrazioni della power unit Honda possa essere legato al layout che Adrian ha chiesto loro se fosse possibile realizzare al suo arrivo.

"Perché è arrivato piuttosto tardi l'anno scorso e voleva che la power unit fosse accorciata. Un modo per farlo era impilare la batteria nell'elettronica e portare l'MGU-K davanti al motore anziché dietro.

"Il che crea tutto questo spazio prezioso per generare deportanza. Honda non ha ancora esattamente capito quale sia il problema, ma potrebbe essere correlato a questo."

Hill ha poi parafrasato in modo eloquente le scoperte di Hughes, e ha detto ridendo: "Quindi, in altre parole, 'abbiamo fatto quello che hai detto, e ora non funziona e ci siamo coperti di ridicolo'."

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