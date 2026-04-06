Il ruolo di Fernando Alonso come pilota di F1 è cambiato nel 2026, poiché la vettura Aston Martin è stata descritta come un 'flop storico'.

Aston Martin e Honda sono ora al punto in cui festeggiano il completamento di un'intera distanza di gran premio, dopo che le vibrazioni della power unit hanno reso insostenibile per Alonso o Lance Stroll completare una gara intera.

Non ci sono soluzioni rapide ai problemi di Aston Martin e i loro piloti dovranno armarsi di una pazienza quasi santa mentre aspettano che il progetto di Adrian Newey dia i suoi frutti... ma questo potrebbe richiedere anni.

Parlando al podcast F1 Nation, il conduttore Tom Clarkson, gli esperti di F1 ed ex piloti Jolyon Palmer e James Hinchcliffe hanno analizzato a fondo la situazione di Aston Martin, e Hinchcliffe ha espresso quanto tempo richiederà la loro rinascita.

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L'esperto ed ex pilota IndyCar ha dichiarato: "Questo è assolutamente un programma a lunghissimo termine, non succederà rapidamente. Non sarà facile. Non sarà divertente. Ma penso che coloro nel team che resisteranno e manterranno alto il morale e la mentalità giusta, si spera che tra due-tre anni saranno ricompensati. Perché tutti i pezzi ci sono, ma non si sono ancora uniti."

Il co-conduttore Palmer ha anche concordato che il percorso di Aston Martin sarà lungo, definendo la loro vettura del 2026 un 'flop storico', aggiungendo che Alonso è diventato di fatto nient'altro che un collaudatore in questa stagione.

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Alonso è un collaudatore e Aston Martin gira solo in tondo

Palmer ha aperto la conversazione su Aston Martin paragonando l'attuale Alonso alle sue sfuriate durante i suoi giorni in McLaren-Honda con il 'motore GP2'.

Ha spiegato: "Ho visto un lato diverso di Fernando qui, il gioco della pazienza. Pensando 'non va bene, ma cosa possiamo farci?' È un lato calmo."

"E le cose vanno male. È uno dei flop storici a cui stiamo assistendo in questo momento. Aston Martin può finire una gara solo se sta girando con pochissima potenza, per cercare di ottenere un certo livello di guidabilità e affidabilità. E riescono a portare solo una macchina al traguardo dopo tre gran premi. È terribile."

Palmer ha poi paragonato Alonso a un collaudatore, e ha detto: "Siamo nel Fernando del 2002 qui, non è vero? È un collaudatore. Per la prima volta in 25 anni è un collaudatore di Formula 1 e questo è tutto ciò che sta facendo Aston Martin. È un vero peccato che non siano nemmeno competitivi, hanno finito dietro a una Cadillac."

"Non c'è nulla per cui lottare, né per lui né per Lance. Ogni fine settimana si presentano, girano in tondo, riferiscono un bilanciamento, ma a questo punto non importa nemmeno. La macchina è carente di carico aerodinamico. Ma non riesce nemmeno ad arrivare alla fine della gara, non riesce ad avvicinarsi a un Q2.

"E poi gran parte del lavoro è chiaramente dalla parte di Honda e non sembra che sarà una soluzione rapida. Prima del Giappone non sapevano ancora cosa stesse causando le vibrazioni."

L'ADUO aiuterà Aston Martin e Honda?

Honda probabilmente beneficerà del salvagente della FIA per i produttori di power unit, le Opportunità Aggiuntive di Sviluppo e Aggiornamento (ADUO), che consente aggiornamenti aggiuntivi ogni sei gare della stagione.

Aston Martin e Honda probabilmente riceveranno l'ADUO, con un produttore che si qualifica per un aggiornamento aggiuntivo se il suo indice di prestazione del motore a combustione interna (ICE) è almeno del due per cento ma meno del quattro per cento al di sotto dell'ICE più performante.

Un produttore può ricevere due aggiornamenti in questa stagione se il suo indice di prestazione dell'ICE è almeno del quattro per cento al di sotto dell'ICE più performante.

Tuttavia, Palmer ritiene che l'ADUO non agirà come una bacchetta magica e non risolverà istantaneamente i problemi di Aston Martin, e ha sostenuto che è necessaria un'esplorazione più approfondita a Sakura.

Ha continuato: "Quindi ADUO o no, Honda deve capire esattamente cosa sta succedendo prima di poter anche solo pensare di portare aggiornamenti di prestazioni e soluzioni genuine."

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