'Motori GP2': la F1 può porre fine alla sua era Mario Kart, ma le auto saranno ancora più lente

David Coulthard ha avvertito che ridurre la quantità di energia erogata dalle vetture di F1 in questa stagione potrebbe far rivivere una vecchia lamentela di Fernando Alonso.

Il vincitore di 13 Gran Premi ha affermato che la struttura è pronta per ridurre l'energia elettrica recuperata ed erogata, ma ha avvertito che ci saranno effetti collaterali indesiderati.

Quali sono questi effetti collaterali? Beh, ricordate quando Alonso si lamentò del suo 'motore GP2' durante il Gran Premio del Giappone del 2015? Ecco, in pratica.

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Coulthard ha avvertito che il divario tra i tempi sul giro in F1 e in F2 – che l'anno scorso oscillava tra i 10 e i 15 secondi – si ridurrebbe drasticamente se la componente di energia elettrica dei motori fosse mitigata.

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Coulthard: L'hardware esiste per risolvere i problemi di erogazione, ma...

Parlando al podcast Up To Speed, l'ex pilota Williams e McLaren ha spiegato: "L'hardware c'è, è una continuazione di quello che abbiamo avuto negli ultimi anni con il V6 turbo. Il modo in cui sfruttano l'energia è ovviamente cambiato, e la quantità di energia che ottengono ad ogni giro è cambiata.

"Questo può essere declassato per far sì che il motore diventi un attore più importante – il problema, ovviamente, è che non ci sarà un grande divario nei tempi sul giro tra Formula 1 e Formula 2, con quello che tipicamente è stato un divario di otto-dieci secondi. Questo è un passo avanti significativo.

"È ovviamente frustrante per tutti noi perché siamo fan dello sport, siamo ex piloti, siamo stati tutti al volante.

"Amiamo la competizione, amiamo le corse, ed è solo una mia impressione o la FIA sta effettivamente collaborando un po' di più con la F1 e i piloti rispetto al passato, quando sembrava piuttosto conflittuale? 'Siamo la FIA, voi siete i piloti, abbiamo il martello più grande, quindi mettetevi in riga'."

Anche i commenti di Alonso di oltre un decennio fa hanno un notevole parallelo con la sua situazione attuale.

Il suo fornitore di motori quell'anno? Honda, che tornava nello sport dopo un'assenza e faticava.

Il suo fornitore di motori 11 anni dopo, nel 2026? Honda, che torna nello sport e fatica.

Più le cose cambiano...

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