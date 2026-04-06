Adrian Newey e la 'rete di spie' che lo spiava

Vuoi che Adrian Newey continui a lavorare per te? Non fargli scoprire che hai dipendenti che lo osservano per riferire alla direzione.

Questo, a quanto pare, fu uno degli ultimi motivi che portarono il leggendario progettista a lasciare la McLaren alla fine del 2005, spianandogli la strada verso la Red Bull, dove sarebbe rimasto per quasi due decenni.

Il giornalista di F1 di lunga data Mark Hughes ha parlato della vena antiautoritaria di Newey (o, forse, pro-autoritaria finché è lui l'autorità) sul il podcast The Undercut con Damon Hill, sostenendo che una 'rete di spie' alla fine costrinse il progettista a lasciare la McLaren.

La relazione di Newey con la McLaren fu notoriamente tesa per gran parte del suo mandato. Dopo essersi unito nel 1997 e aver progettato le vetture vincitrici del titolo del 1998 e 1999 (la MP4/13 e la MP4/14), fu tentato e firmò un accordo per unirsi alla Jaguar nel 2001 – solo per poi ritirarsi da quell'accordo quando sembrò che la struttura di potere non sarebbe stata così semplice e favorevole come aveva sperato.

A ciò seguì il disastro della MP4/18 (che abbiamo trattato più in dettaglio in precedenza), e... beh, stiamo solo dicendo che se fossimo stati nei panni di Ron Dennis, probabilmente lo avremmo tenuto d'occhio anche noi.

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Giornalista F1: Newey si ribella al controllo

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Una piccola postilla – proprio come il suo voltafaccia sul contratto Jaguar, Newey insistette nel luglio 2005 che avrebbe messo in pausa un sabbatico pianificato e sarebbe tornato alla McLaren per il 2006. Quattro mesi dopo, il suo passaggio alla Red Bull per – indovinate un po' – il 2006 fu confermato.

Hughes ha detto sul podcast: “La cosa a cui Adrian si ribella davvero, penso sia uno dei motivi per cui ha lasciato la Williams, era l'imposizione di quel controllo con Patrick [Head] e con Frank [Williams].

E si ribellò a questo alla McLaren, dove sentivano che a volte doveva essere tenuto a bada quando si era spinto troppo oltre. E avevano persino una rete di spie che riferivano alla direzione, e lui si ribellò a questo ed è per questo che alla fine se ne andò.”

La posizione di Newey all'Aston Martin, alla luce di tutto questo, diventa affascinante. Sebbene sembri avere forse meno supervisione che in qualsiasi altro momento della sua carriera, non sembra nemmeno divertirsi. Da un uomo il cui motto personale sembra essere stato in vari punti della sua carriera 'se fa schifo, molla tutto', e che sembra essere eccezionalmente bravo a svincolarsi dagli accordi... tenete d'occhio la situazione.

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