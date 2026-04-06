Il team principal di F1 che voleva fare il giornalista

La F1 non è sempre stata nei piani di un team principal, che ha recentemente rivelato la sua sorprendente scelta di carriera.

Sempre più spesso, i team principal di F1 provengono da un background ingegneristico, con figure come Laurent Mekies, Andrea Stella e Mattia Binotto che utilizzano la loro esperienza tecnica nella guida dei loro team.

Anche il capo della Haas Ayao Komatsu è uno di questi team principal, avendo iniziato la sua carriera in F1 alla BAR nel 2003 come ingegnere degli pneumatici. Ha poi trascorso quasi un decennio in Renault/Lotus, dove è salito al ruolo di ingegnere di pista, lavorando infine con Romain Grosjean.

Ha seguito il francese alla Haas nel 2016, dove è diventato direttore dell'ingegneria di pista ed è stato infine nominato team principal dopo l'uscita di Guenther Steiner nel 2024.

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Nonostante una carriera illustre nel motorsport, la Formula 1 non era l'unico interesse professionale di Komatsu, che ha recentemente rivelato un lato diverso di sé durante un'intervista.

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Komatsu: Volevo arrivare alla verità

Parlando a The Independent, Komatsu ha spiegato: "In realtà volevo fare il giornalista investigativo. Volevo fare un giornalismo che la polizia e i media non avrebbero toccato. Le mie indagini, le mie prove, per arrivare alla verità."

Come per tanti altri che sono arrivati ai massimi livelli della F1, Komatsu ha poi rivelato come la sua ossessione per lo sport abbia cambiato tutto e quanto duramente abbia dovuto lavorare per arrivarci.

"Ma la Formula 1 è diventata tutto. Un amico mi disse che dovevo studiare matematica e fisica e pensai 'Oh cavolo'. Non ero un tipo scientifico. Guardavo gli ingegneri e desideravo avere il loro cervello. Ma non importava quanto tempo avrei dovuto passare in classe… sarei arrivato in Formula 1."

"Quando dissi a mio padre che volevo lavorare in Formula 1, lui non aveva nemmeno la patente. Il motorsport e le auto non facevano parte della nostra vita. Ma sono grato ai miei genitori per avermi permesso di perseguire ciò che volevo fare e mi hanno lasciato andare."

Komatsu si è trasferito da Tokyo nel Regno Unito nel 1995 per studiare alla Loughborough University, e ha detto del trasferimento: "All'università, ho semplicemente amato il nuovo ambiente. Tokyo è una città internazionale, ma è ancora una società molto conservatrice.

"Ho amato il crogiolo di Loughborough, con così tante culture diverse. Il rugby è stato così importante per la mia integrazione nella vita nel Regno Unito."

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