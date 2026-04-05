Come la FIA impiega 30 persone per aiutare i commissari a controllare i piloti nelle gare di F1
Come la FIA impiega 30 persone per aiutare i commissari a controllare i piloti nelle gare di F1
Come la FIA prende le decisioni durante i weekend di F1
Un weekend di gara di F1 raramente passa senza sentire qualcosa dai commissari della FIA, ma cosa succede realmente dietro le quinte dell'organo di governo?
La FIA è spesso sotto esame da parte del pubblico dopo la gara, che si tratti di una decisione di penalità con cui non sono d'accordo o di un'incomprensione dei processi che la FIA segue.
L'organo di governo della F1 ha, negli ultimi anni, lanciato un'iniziativa per proteggere il benessere dei suoi commissari e del personale di fronte ad abusi e molestie online, ricordandoci che dietro ogni decisione ci sono esseri umani che cercano solo di fare il loro lavoro.
Questo promemoria non è mai stato così evidente come nel loro recente video, dove la FIA ha portato i fan all'interno delle sue operazioni di gara con l'aiuto del suo direttore sportivo Tim Malyon.
Ad un certo punto, ha rivelato quante persone lavorano per la FIA durante i weekend di gara per garantire che lo svolgimento avvenga senza intoppi.
Le operazioni della FIA sono divise tra il controllo gara in pista e il centro operazioni remoto a Ginevra, entrambi collegati ai commissari in pista.
Malyon ha spiegato: "Nel controllo gara, vedrete spesso 25-30 persone. Abbiamo il centro operazioni remoto, che è flessibile a seconda della gara. In alcune gare le esigenze della pista sono un po' più complicate, ma lì ci saranno tra quattro e otto persone che elaborano i numeri e i dati e ce li trasmettono nel controllo gara.
"Il panel dei commissari è un po' più piccolo ed è regolamentato, e sarà composto da tre o quattro commissari. Nella sala dei commissari, hanno un analista di dati dedicato per supportarli nel filtrare la grande quantità di dati che ricevono quando si tratta di capire cosa è successo durante un incidente."
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Come la FIA prende le decisioni
La FIA ha anche delineato come vengono prese le decisioni, suddividendo il processo in fasi.
Innanzitutto, i dati arrivano alla loro piattaforma di gestione della gara che verrà identificata da un essere umano o da un sistema automatizzato, spesso nel centro operazioni remoto a Ginevra.
Lì, identificheranno l'incidente, raccoglieranno tutte le informazioni pertinenti sull'incidente e formeranno un rapporto sull'incidente, che viene poi inserito nel sistema di gestione della gara.
Successivamente, al controllo gara, il personale analizzerà l'incidente da varie angolazioni, prima che venga presa una decisione sulla possibile infrazione.
Se si ritiene che ci sia una possibile infrazione, il pacchetto di dati raccolti verrà segnalato e poi passato ai commissari di gara, che intraprendono il processo decisionale.
Malyon ha anche confermato che la FIA dispone di oltre 150 canali video, tutte le comunicazioni radio di piloti e team, posizioni delle auto e dati di cronometraggio per ricostruire un quadro di ciò che è accaduto in pista.
LEGGI DI PIÙ: L'intervista di Max Verstappen alla BBC ha infranto le linee guida della F1
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