Aston Martin conferma la partecipazione di Lance Stroll a gare al di fuori della F1

Lance Stroll ha avuto un inizio d'anno disastroso

Aston Martin ha confermato la partecipazione della star della F1 Lance Stroll a una diversa serie di corse.

Il team di F1 con sede a Silverstone ha avuto un inizio disastroso della stagione di F1 2026, lottando con problemi di affidabilità e di erogazione di potenza, tanto che Stroll non ha ancora terminato un gran premio quest'anno.

Anche quando il team è riuscito a scendere in pista per una sessione completa, è apparso come uno dei team più lenti dello sport, con Stroll e il suo compagno di squadra Fernando Alonso che si sono qualificati rispettivamente 21° e 22° per il Gran Premio del Giappone dello scorso fine settimana.

Un aspetto positivo per Aston Martin, tuttavia, è che ora hanno cinque settimane di pausa per cercare di sistemare alcune cose, dato che non ci sarà alcun weekend di gran premio fino a maggio a seguito della cancellazione dei Gran Premi dell'Arabia Saudita e del Bahrain a causa del conflitto in Medio Oriente.

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E sembra che Stroll stia cogliendo l'opportunità di correre in un'auto che potrebbe offrirgli maggiori possibilità di competere nelle posizioni di testa.

Aston Martin ha confermato che Stroll farà parte della loro ricca formazione per la gara di apertura della stagione nel GT World Challenge Europe al Circuit Paul Ricard l'11 aprile.

Le vetture Aston Martin Vantage costituiranno il 10% dell'intera griglia nell'ex sede del Gran Premio di Francia, con un campo di 60 vetture previsto nella classe Pro della serie.

Stroll guiderà la Comtoyou Racing Vantage GT3 al fianco dell'ex pilota di F1 Roberto Merhi e del giovane pilota Aston Martin Mari Boya.

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Una formazione forte per l'apertura del GT World Challenge Europe

Naturalmente, mentre ci saranno sette Aston Martin Vantage sulla griglia per la gara di durata al Circuit Paul Ricard, tutti gli occhi saranno puntati su una vettura Mercedes.

Il team GT Racing di Max Verstappen utilizzerà per la prima volta in questa stagione macchine Mercedes, e ha il nuovo nome di Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.

L'amico di Verstappen, Chris Lulham, guiderà la vettura al fianco di uno dei più grandi piloti GT3 di tutti i tempi, Jules Gounon, e del pilota simulatore Aston Martin F1 Dani Juncadella.

Il team gareggerà nella classe Pro del GT World Challenge Europe nel 2026, fresco del successo nella Gold Cup della serie lo scorso anno.

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