Notizie F1 Oggi: Lewis Hamilton pronto al cambio Ferrari, emergono dettagli sulla clausola di uscita di una star della F1

Il sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton lavorerà con un nuovo ingegnere di pista a partire dal Gran Premio di Miami, secondo quanto riportato.

Hamilton ha avuto un inizio di seconda stagione in Ferrari decisamente migliore rispetto alla prima, avendo già conquistato un podio in un Gran Premio e occupando il quarto posto nel campionato piloti.

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Il 'trolling' di Max Verstappen in F1 gli si ritorce contro

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Non è un segreto che il quattro volte campione Max Verstappen non sia il più grande fan dei nuovi regolamenti sulle power unit della F1.

L'olandese aveva avvertito già nel 2023 di non gradire ciò che aveva visto dai dati del simulatore, ma dopo aver fatto il suo ormai famigerato paragone tra le nuove auto e la Formula E durante i test pre-stagionali, le sue parole sembrano essergli tornate indietro come un boomerang.

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Una star della F1 è stata licenziata per aver detto al suo capo di 'andare a quel paese'

Un ex pilota junior della Red Bull in F1 ha rivelato cosa ha causato in ultima analisi il suo allontanamento dallo sport dopo sole 28 gare.

Le prime incursioni della Red Bull nello sport hanno visto la prova di molti giovani piloti diversi nei loro sedili, in particolare nel team gemello Toro Rosso, nel tentativo di trovare un futuro campione del mondo.

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Rivelata la brutale clausola di uscita di Max Verstappen e perché è una cattiva notizia per Red Bull

Dopo che Verstappen è riuscito a finire solo ottavo al Gran Premio del Giappone dello scorso fine settimana, si è diffusa la notizia sui media olandesi che il pilota star del loro paese stava 'seriamente considerando il ritiro'.

E ora, un presunto cambiamento nella clausola di uscita del contratto F1 di Verstappen potrebbe significare cattive notizie per la Red Bull.

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La FIA in allerta per un nuovo 'trucco' del motore Mercedes che ha 'infastidito' la Ferrari

Si ritiene che la FIA stia esaminando un altro presunto 'trucco' all'interno della power unit Mercedes F1 che potrebbe dare loro un vantaggio in una particolare area di un weekend di gara.

Le Frecce d'Argento sono diventate le chiare favorite nella campagna 2026, guidando sia il campionato piloti che quello costruttori dopo le prime tre gare, ma tutto questo potrebbe cambiare?

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Incidente Red Bull ferma i test F1 a Suzuka

Un pilota della scuderia Red Bull F1 è andato a sbattere al Circuito Internazionale di Suzuka, causando l'interruzione di un test pneumatici post-Gran Premio.

Mentre molti piloti sono tornati direttamente a casa per godersi la pausa imprevista di cinque settimane che segue ora il GP del Giappone dopo le cancellazioni delle gare di aprile, alcuni piloti sono rimasti per prendere parte a un test pneumatici, anche se non è iniziato nel migliore dei modi per questa star della F1.

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Toto Wolff conferma se l'acquisto di Alpine è per bloccare il ritorno di Christian Horner in F1

Dall'inaspettato licenziamento di Christian Horner come team principal della Red Bull la scorsa estate, sono circolate voci su un potenziale ritorno nello sport per il britannico attraverso la partecipazione di Otro Capital nel team Alpine F1.

Ma Mercedes è ora interessata anche a investire nella quota, e Toto Wolff ha ora affrontato una volta per tutte se la sua squadra intenda bloccare un ritorno in F1 per Horner.

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