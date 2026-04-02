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Credit for photo: Mercedes-Benz AG x GPFANS

Max Verstappen fa un nuovo annuncio al Nurburgring dopo le frustrazioni in F1

Credit for photo: Mercedes-Benz AG x GPFANS — Foto: © IMAGO

Max Verstappen fa un nuovo annuncio al Nurburgring dopo le frustrazioni in F1

Max Verstappen ha messo nel mirino la 24 Ore del Nurburgring

Scritto originariamente da Brian Van Hinthum. Questa versione è una traduzione.

Max Verstappen è pronto a tornare sull'iconica Nordschleife più avanti ad aprile.

Il pilota Red Bull ha confermato la sua partecipazione alle qualifiche della 24 Ore del Nurburgring ADAC il 18 e 19 aprile 2026, dove condividerà l'auto con l'austriaco Lucas Auer, attualmente pilota ufficiale di fabbrica per Mercedes-AMG.

Il weekend di gara tedesco si svolgerà tra il 17 e il 19 aprile e prevederà due distinte gare di quattro ore sabato sera e domenica.

L'annuncio arriva dopo un inizio di stagione finora frustrante per Verstappen, che ha solo 12 punti dopo tre gare, con il suo team Red Bull ben lontano dal ritmo dei leader Mercedes.

Questi eventi contano come il quarto e quinto round della Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS).

Verstappen e Auer affronteranno la sfida a bordo di una Mercedes-AMG GT3 EVO con il numero 3, con l'iscrizione di Verstappen Racing che riceverà il supporto operativo da Winward Racing.

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Prova generale

Le gare di qualificazione fungono da prova generale cruciale per l'evento principale – la 24 Ore del Nurburgring, in programma dal 14 al 17 maggio. Il 9 marzo, è stato ufficialmente annunciato che Verstappen avrebbe fatto il suo debutto in questa leggendaria gara di durata.

La stella olandese combinerà questo intenso programma GT3 con i suoi regolari impegni in F1 per la Red Bull.

Insieme a lui e Auer ci saranno Dani Juncadella e Jules Gounon, che completano una formazione impressionante per la classica di durata di maggio.

LEGGI DI PIÙ: La FIA in allerta per un nuovo trucco del motore Mercedes che ha 'infastidito' la Ferrari

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