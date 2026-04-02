La Ferrari ha davvero detto di no al Lionel Messi della F1
La Ferrari ha davvero detto di no al Lionel Messi della F1
Kimi Antonelli avrebbe potuto essere una stella della Ferrari
Uno dei rivali della Ferrari in F1 sta attualmente raccogliendo i frutti dell'indecisione della scuderia di Maranello riguardo a un enorme talento della F1.
Essendo la Ferrari la scuderia più vincente e iconica sulla griglia di F1, spesso ottiene la prima scelta tra i giovani talenti del karting e delle categorie giovanili, soprattutto se sono italiani.
E sembra che questo sia stato il caso con l'attuale superstar italiana della F1 Kimi Antonelli, che sta conquistando lo sport a soli 19 anni.
Dopo una stagione da rookie in cui ci sono state alcune incongruenze nelle sue prestazioni, Antonelli è ora saldamente in lizza per il campionato piloti, avendo conquistato vittorie consecutive in Cina e Giappone.
La Mercedes ha la vettura dominante nel 2026, e Antonelli sembra essere in lotta con il compagno di squadra George Russell per il titolo, attualmente in vantaggio sul britannico di nove punti.
Ma sarebbe potuto andare tutto diversamente? Beh sì, per cominciare, Antonelli avrebbe potuto correre in rosso Ferrari.
Massimo Rivola, allora direttore della Ferrari Driver Academy, credeva di aver trovato 'il prescelto' per il futuro quando vide un Antonelli di 11 anni gareggiare nel karting nel 2018, e fece le sue raccomandazioni al team.
Tuttavia, il team principal Maurizio Arrivabene non diede ascolto al consiglio di Rivola, suggerendo, a quanto pare, che Antonelli fosse 'troppo piccolo' per essere un futuro talento della F1 - mostrando notevoli parallelismi con ciò che gli allenatori dicevano del vincitore di otto Palloni d'Oro Lionel Messi quando era giovane.
Toto Wolff, invece, ha scommesso su Antonelli, e all'età di 17 anni, aveva firmato il suo primo contratto in F1 per essere il compagno di squadra di Russell.
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Antonelli può portare a casa il campionato?
I tifosi italiani di F1 stanno probabilmente cavalcando l'onda in questo momento, con Antonelli che è diventato il pilota più giovane di sempre a guidare il campionato piloti di F1, e la Ferrari che ha conquistato podi in tutti e tre i gran premi finora.
L'Italia non ha avuto un serio contendente per il campionato piloti probabilmente da quando Alberto Ascari lo vinse nel 1953.
Riccardo Patrese arrivò un lontanissimo secondo nella classifica del 1992, mentre il campione del mondo del 1978 Mario Andretti era nato in Italia ma era cittadino statunitense e rappresentò gli Stati Uniti quando gareggiò nello sport.
Antonelli ha gli strumenti per diventare campione del mondo, con la Mercedes che è la squadra dominante nel 2026, ma solo il tempo dirà se riuscirà a sostenere una sfida per tutta la stagione contro il suo ben più esperto compagno di squadra George Russell, e con le Ferrari e le McLaren che si avvicinano alle sue spalle.
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