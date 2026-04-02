Martin Brundle crede che Max Verstappen resterà in F1, ma a una sola condizione

La leggenda della F1 Martin Brundle ha dichiarato che il quattro volte campione del mondo Max Verstappen resterà nello sport, ma a una sola condizione.

Il 28enne Verstappen ha dichiarato dopo il Gran Premio del Giappone che sta contemplando il suo futuro in F1 a causa dei nuovi regolamenti introdotti per la stagione 2026.

Verstappen ha costantemente ribadito che i regolamenti hanno reso le nuove auto di F1 poco divertenti da guidare, mentre dopo il Gran Premio di Cina ha affermato che era come correre in Mario Kart, con una maggiore responsabilità posta sui piloti per gestire la capacità della batteria.

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Inoltre, il team Red Bull di Verstappen sembra aver costruito una vettura destinata a lottare a centro gruppo nel 2026, con l'olandese in grado di segnare solo 12 punti nei primi tre weekend di Gran Premio della stagione.

Verstappen ha molti hobby legati alle corse al di fuori della F1, inclusa la GT Racing, dove è pronto a competere nella 24 Ore del Nürburgring a maggio.

Tutta questa frustrazione accumulata ha portato Verstappen ad ammettere che sta considerando di lasciare la F1 prima della scadenza del suo contratto alla fine del 2028.

Tuttavia, Brundle ha ora affermato che Verstappen non se ne andrà se avrà una vettura in grado di lottare per altri campionati del mondo, con l'olandese che è stato collegato a un passaggio in Mercedes in ciascuna delle ultime due stagioni.

Brundle crede che vedremmo un atteggiamento diverso da parte di Verstappen nei confronti dei regolamenti se fosse attualmente in lotta per le vittorie di gara e il campionato piloti.

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Cosa ha detto Brundle sulla minaccia di ritiro di Verstappen?

«Max è molto schietto, non è vero? Lo è sempre stato, e per molto tempo ha parlato molto del fatto che 'non sono qui per restare a lungo, non starò qui fino ai miei 40 anni' o qualcosa del genere,» ha detto Brundle all'F1 Show. «E Max direbbe 'sta diventando un po' noioso'. Ora, penso che stia diventando un po' noioso con quello che sta dicendo.»

«Sai, o vai o smetti di parlarne, perché è così e devi trarne il massimo. Mi mancherebbe enormemente il suo talento, la sua velocità generazionale e il controllo dell'auto sono qualcosa che pochissime persone nella storia del motorsport hanno avuto. È piuttosto straordinario.»

«Non ho assolutamente alcun dubbio che, dato che stavano costruendo la loro power unit per la prima volta, il suo management avrebbe inserito una clausola di uscita alla fine di quest'anno per vedere come vanno le cose.»

«La Mercedes sta dicendo, no, non c'è posto in questo particolare albergo al momento. Quindi cosa farebbe esattamente. Non lo so. Nessuno è indispensabile in questo settore. Ho visto un certo numero di persone straordinarie passare attraverso questo sport e non essere più con noi, o passare ad altro e lo sport continua. Il grande Murray Walker sarebbe uno di questi.»

«E questo vale per ognuno di noi. Nel momento in cui ci fermiamo, la gente parlerà di chi farà il lavoro dopo. Ci sono un numero qualsiasi di Antonelli, Bearman, Lindblad là fuori, che farebbero il lavoro incredibilmente bene per l'uno per cento dei soldi, quindi lo sport andrà avanti se Max deciderà di andarsene, ma nel frattempo sta facendo un bel po' di danni. Ma sai che credo tutti apprezziamo, è così che Max si muove, ma sarei sorpreso se si allontanasse davvero da tutto questo.»

«Credo che si allontanerebbe semplicemente dalla F1? No, non credo, a patto che possa avere una macchina che lo soddisfi.»

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