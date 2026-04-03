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verstappen, red bull, japan

Un insider di Max Verstappen è preoccupato per la star della Red Bull: 'Non l'ho mai visto così'

verstappen, red bull, japan — Foto: © IMAGO

Un insider di Max Verstappen è preoccupato per la star della Red Bull: 'Non l'ho mai visto così'

Un giornalista olandese di F1 è preoccupato per lo stato d'animo della star della Red Bull

Scritto originariamente da Brian Van Hinthum. Questa versione è una traduzione.

L'inizio di stagione deludente di Max Verstappen ha visibilmente colpito il quattro volte campione del mondo, portandolo a nuovi minimi, secondo un insider olandese della F1.

Mentre il pilota della Red Bull Racing era un tempo noto per le sue critiche schiette, il suo ottavo posto al Gran Premio del Giappone sembra averlo lasciato più rassegnato. Ora Erik van Haren avverte che questo cambiamento di atteggiamento potrebbe creare problemi per il futuro dell'asso olandese nello sport.

La Red Bull, che quest'anno collabora con Ford, ha incontrato difficoltà iniziali. Dopo sole tre gare, Verstappen sta ancora aspettando un podio nel campionato 2026, trovandosi al nono posto con soli 12 punti.

Nella sua analisi della gara di Suzuka, Van Haren ha notato un drastico cambiamento nell'atteggiamento del campione. «Ha ammesso più volte di aver superato la sua frustrazione iniziale – è quasi come se avesse accettato la situazione», ha detto il giornalista del De Telegraaf.

Van Haren ha descritto questo come un segnale preoccupante per un atleta del suo calibro. «È uno dei peggiori stati in cui si possa vedere un top competitor, sia in pista che fuori. Non l'ho quasi mai visto così», ha spiegato.

TITOLI F1: La frecciata di Verstappen in F1 gli si ritorce contro mentre emergono nuovi dettagli sulla clausola di uscita

Perché Verstappen è arrabbiato?

Le frustrazioni di Verstappen vanno oltre le prestazioni della vettura. Il suo malcontento si concentra in gran parte sui nuovi regolamenti tecnici, che ora richiedono un equilibrio paritario tra potenza di combustione ed energia elettrica.

Verstappen ha recentemente definito queste regole «anti-corsa» a causa della loro estrema attenzione alla gestione dell'energia.

Anche suo padre, Jos Verstappen, ha espresso preoccupazione che gli attuali cambiamenti nello sport possano minare la motivazione di suo figlio.

Durante il weekend giapponese, Max ha ammesso di stare seriamente riconsiderando il suo futuro in Formula 1. «Ho molto da capire nei prossimi mesi», ha commentato – un sentimento che Van Haren ha dichiarato di non aver mai sentito prima.

Verstappen non si diverte più in F1

L'attuale generazione di auto sembra togliere a Verstappen il piacere dei weekend di gara. Van Haren osserva che il campione del mondo in carica ora trova poca soddisfazione nel suo lavoro in pista.

«È chiaramente turbato – non solo per la macchina, ma anche per i regolamenti e per come ci si sente a correre nella Formula 1 di oggi. Ha perso la gioia che un tempo definiva il suo approccio», ha spiegato Van Haren.

Il reporter ha aggiunto che Verstappen sembra stia semplicemente contando i giorni che lo separano dal ritorno a casa. Se dovesse decidere di rimanere in Formula 1 ma cercare un'atmosfera diversa da quella che la Red Bull offre attualmente, potrebbe benissimo esplorare opzioni con un'altra squadra nei prossimi mesi.

LEGGI DI PIÙ: Max Verstappen si scaglia contro la F1 'anti-guida' minacciando il ritiro

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