C'è finalmente speranza per l'Aston Martin, mentre il team in crisi della F1 guarda a un futuro in cui la sua crisi del 2026 sarà finalmente un ricordo del passato.

La stagione finora è stata un vero e proprio imbarazzo, con i piloti che faticavano persino a completare le gare, principalmente a causa delle vibrazioni provenienti dalla power unit Honda della vettura.

Abbiamo scoperto alla vigilia dell'apertura della stagione in Australia che quelle vibrazioni erano così forti che i piloti Fernando Alonso e Lance Stroll temevano danni permanenti ai nervi da qualsiasi esposizione prolungata.

Dopo i doppi ritiri a Melbourne e poi in Cina, c'è stato un barlume di luce a Suzuka, dove Alonso è riuscito a completare il Gran Premio del Giappone.

Ora l'ingegnere capo di pista Mike Krack spera che, quando la prossima gara a Miami il 3 maggio arriverà, non dovremo più parlare o scrivere di quelle brutte vibrazioni.

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Le brutte vibrazioni dell'Aston Martin stanno scomparendo?

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Ha detto: “Qui avevamo alcune misure in atto. C'era un problema; abbiamo testato qualcosa in pratica che era un piccolo miglioramento, ma non abbiamo potuto usarlo in gara. Quindi, come ha detto Fernando, è stato un po' meglio. È qualcosa su cui continueremo a lavorare con il nostro partner, e sono fiducioso che per Miami avremo raggiunto un punto in cui non dovremo più discuterne.”

Anche senza brutte vibrazioni, l'Aston Martin è diversi secondi dietro ai primi nel 2026 – non quello che il proprietario miliardario del team Lawrence Stroll si aspettava quando ha assunto il più grande genio del design dello sport, il leggendario Adrian Newey. Krack afferma che questo divario richiederà tempo per essere colmato.

Krack ha ammesso: "Un miracolo non poteva accadere in due settimane tra Cina e Giappone, e non ce ne sarà uno nemmeno in cinque settimane. Il lavoro è costante. Abbiamo visto con i nostri problemi da Barcellona che se si lavora duramente per alcuni mesi, si può migliorare l'affidabilità al punto da poter almeno completare una gara. Quindi non chiuderemo il divario a Miami, ma faremo di tutto per ridurlo e vedere di quanto.”

Mentre l'Aston Martin sta indubbiamente migliorando gara dopo gara, Krack sottolinea che lo sta facendo anche il resto della griglia del 2026. Non c'è una bacchetta magica che lui, Newey o chiunque altro possa agitare.

Ha concluso: "Non possiamo dimenticare che la Formula 1 non è mai statica; non ci aspetteranno. Anche i nostri rivali stanno lavorando duramente e con l'intensità di una stagione intera, quindi sarà difficile colmare questo divario, e dobbiamo esserne consapevoli e spingere forte. Non c'è una soluzione magica."

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