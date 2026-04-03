Presentatrice Sky F1 ottiene un sedile in Ferrari
Presentatrice Sky F1 ottiene un sedile in Ferrari
Una presentatrice Sky F1 su una Ferrari?!
Una presentatrice di Sky F1 ha ottenuto un sedile in un evento di gare GT, dove sarà al volante di una Ferrari.
Con una pausa di cinque settimane in F1 dovuta alla cancellazione dei Gran Premi dell'Arabia Saudita e del Bahrain a causa della guerra in Medio Oriente, gli eventi di gare GT stanno attirando l'attenzione di diverse persone solitamente impegnate con la F1.
Lance Stroll è stato confermato per correre nella classe Pro del GT World Challenge Europe il prossimo fine settimana su un'Aston Martin al Circuit Paul Ricard, dove si scontrerà con il team di gare GT di Max Verstappen, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.
E ora una presentatrice della trasmissione di Sky Sport Italia sui weekend di gara di F1 è stata confermata per correre nel Campionato Italiano GT Sprint.
Vittoria 'Vicky' Piria è una pilota italiana che ha precedentemente gareggiato in GP3 e nella W Series, e ha anche concluso al secondo posto nel Campionato Italiano GT - GT Cup nel 2023.
La cittadina italo-britannica è anche una presenza fissa nella copertura F1 di Sky Sport Italia, e lo è dal 2024, quando ha sostituito Federica Masolin.
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Confermata la guida Ferrari per Vicky Piria
La 32enne Piria è stata confermata per correre con il team Scuderia Ghermandi by Zanasi Racing nel Campionato Italiano GT Sprint.
Sarà al volante della Ferrari 296 Challenge ad alte prestazioni, guidando la Ferrari numero 203.
Nella ricerca del successo nel Campionato Italiano GT Sprint a Imola dal 24 al 26 aprile, Piria sarà affiancata dal compagno di squadra Giacomo Ghermandi.
Il campionato si sposterà poi a Vallelunga, Mugello e Monza, con Piria che dovrebbe essere presente a tutte e quattro le gare del campionato.
"Correre per la Ferrari è la realizzazione di un sogno d'infanzia," ha dichiarato in un comunicato.
"Poterlo realizzare con un team come Zanasi Racing è motivo di grande orgoglio, e sono fiduciosa che, insieme al mio compagno di squadra, Giacomo Ghermandi, otterremo grandi risultati e daremo vita a un progetto sportivo significativo.
"Spero che questo sia solo l'inizio di una grande storia!"
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