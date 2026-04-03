close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026

Notizie F1 Oggi: Annuncio di Max Verstappen, un team di F1 rilascia un'enorme dichiarazione

Max Verstappen, Red Bull, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

Notizie F1 Oggi: Annuncio di Max Verstappen, un team di F1 rilascia un'enorme dichiarazione

Tutte le ultime notizie dal mondo della F1!

Scritto originariamente da Sam Cook. Questa versione è una traduzione.

Max Verstappen farà ritorno all'iconico Nordschleife più avanti ad aprile.

Il pilota della Red Bull ha confermato la sua ultima avventura sul circuito soprannominato l''Inferno Verde'.

➡️ LEGGI DI PIÙ

Il team Alpine F1 rilascia una dichiarazione sulle accuse di sabotaggio dei piloti

Il team Alpine F1 ha rilasciato una dichiarazione ai suoi fan e ai sostenitori della Formula 1 riguardo ai messaggi d'odio inviati ai suoi piloti sui social media.

Franco Colapinto è stato oggetto di abusi online dopo il Gran Premio del Giappone, mentre il suo rivale ed ex pilota Alpine Esteban Ocon ha ricevuto abusi per aver causato una collisione tra i due al Gran Premio di Cina.

➡️ LEGGI DI PIÙ

Aston Martin conferma che Lance Stroll correrà al di fuori della F1

Aston Martin ha confermato la partecipazione della star della F1 Lance Stroll a una diversa serie di gare.

Il team di F1 in difficoltà ha rivelato che il canadese userà la pausa dalla F1 per provare una serie diversa.

➡️ LEGGI DI PIÙ

Spettatori F1 in calo rispetto al 2025 dopo il Gran Premio del Giappone

I dati di audience per il GP del Giappone 2026 hanno registrato un enorme calo in molti paesi europei rispetto alla gara del 2025 al Suzuka International Circuit.

Il rimescolamento delle regole del 2026 ha ricevuto recensioni contrastanti da piloti e fan finora quest'anno.

➡️ LEGGI DI PIÙ

Martin Brundle pensa che Max Verstappen rimarrà in F1 ma solo a una condizione

La leggenda della F1 Martin Brundle ha dichiarato che il quattro volte campione del mondo Max Verstappen rimarrà nello sport, ma solo a una condizione.

Il 28enne Verstappen ha dichiarato dopo il Gran Premio del Giappone che sta contemplando il suo futuro in F1 a causa dei nuovi regolamenti introdotti per la stagione 2026.

➡️ LEGGI DI PIÙ

Ferrari testerà a Monza: attesi enormi aggiornamenti F1 per il Gran Premio di Miami

Gli aggiornamenti Ferrari sono in arrivo per il Gran Premio di F1 di Miami, e il team è pronto a scendere in pista a Monza per testarli, secondo quanto riportato dai media italiani.

La scuderia di Maranello è stata costantemente la seconda squadra più veloce in griglia finora nel 2026, ma sembra avere un asso nella manica.

➡️ LEGGI DI PIÙ

Correlato

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Come la FIA impiega 30 persone per aiutare i commissari a controllare i piloti nelle gare di F1

Come la FIA impiega 30 persone per aiutare i commissari a controllare i piloti nelle gare di F1

  • Ieri 10:57
Fernando Alonso rivela l'adorabile nome del suo bambino

Fernando Alonso rivela l'adorabile nome del suo bambino

  • 4 aprile 2026 17:42
Lewis Hamilton e Max Verstappen ritirano l'aiuto a una star della F1

Lewis Hamilton e Max Verstappen ritirano l'aiuto a una star della F1

  • 4 aprile 2026 11:54
Martin Brundle sostiene che la sicurezza dei piloti è la 'quarta priorità' per la FIA

Martin Brundle sostiene che la sicurezza dei piloti è la 'quarta priorità' per la FIA

  • 4 aprile 2026 10:59
Il capo di Aston Martin F1 trova assurdi i 'colloqui di pace' con Honda

Il capo di Aston Martin F1 trova assurdi i 'colloqui di pace' con Honda

  • 4 aprile 2026 09:47
Perché la forma di Lewis Hamilton nel 2026 non è così buona come sembra

Perché la forma di Lewis Hamilton nel 2026 non è così buona come sembra

  • 4 aprile 2026 08:56

Appena arrivato

5-4
Come la FIA impiega 30 persone per aiutare i commissari a controllare i piloti nelle gare di F1
4-4
Fernando Alonso rivela l'adorabile nome del suo bambino
4-4
Lewis Hamilton e Max Verstappen ritirano l'aiuto a una star della F1
4-4
Martin Brundle sostiene che la sicurezza dei piloti è la 'quarta priorità' per la FIA
4-4
Il capo di Aston Martin F1 trova assurdi i 'colloqui di pace' con Honda
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

Come la FIA impiega 30 persone per aiutare i commissari a controllare i piloti nelle gare di F1 FIA

Come la FIA impiega 30 persone per aiutare i commissari a controllare i piloti nelle gare di F1

Ieri 10:57
Fernando Alonso rivela l'adorabile nome del suo bambino Fernando Alonso

Fernando Alonso rivela l'adorabile nome del suo bambino

4 aprile 2026 17:42
Lewis Hamilton e Max Verstappen ritirano l'aiuto a una star della F1 F1 Notizie & Gossip

Lewis Hamilton e Max Verstappen ritirano l'aiuto a una star della F1

4 aprile 2026 11:54
Il capo di Aston Martin F1 trova assurdi i 'colloqui di pace' con Honda F1 Notizie & Gossip

Il capo di Aston Martin F1 trova assurdi i 'colloqui di pace' con Honda

4 aprile 2026 09:47
Ontdek het op Google Play