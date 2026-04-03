Notizie F1 Oggi: Annuncio di Max Verstappen, un team di F1 rilascia un'enorme dichiarazione
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Tutte le ultime notizie dal mondo della F1!
Max Verstappen farà ritorno all'iconico Nordschleife più avanti ad aprile.
Il pilota della Red Bull ha confermato la sua ultima avventura sul circuito soprannominato l''Inferno Verde'.
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Il team Alpine F1 rilascia una dichiarazione sulle accuse di sabotaggio dei piloti
Il team Alpine F1 ha rilasciato una dichiarazione ai suoi fan e ai sostenitori della Formula 1 riguardo ai messaggi d'odio inviati ai suoi piloti sui social media.
Franco Colapinto è stato oggetto di abusi online dopo il Gran Premio del Giappone, mentre il suo rivale ed ex pilota Alpine Esteban Ocon ha ricevuto abusi per aver causato una collisione tra i due al Gran Premio di Cina.
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Aston Martin conferma che Lance Stroll correrà al di fuori della F1
Aston Martin ha confermato la partecipazione della star della F1 Lance Stroll a una diversa serie di gare.
Il team di F1 in difficoltà ha rivelato che il canadese userà la pausa dalla F1 per provare una serie diversa.
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Spettatori F1 in calo rispetto al 2025 dopo il Gran Premio del Giappone
I dati di audience per il GP del Giappone 2026 hanno registrato un enorme calo in molti paesi europei rispetto alla gara del 2025 al Suzuka International Circuit.
Il rimescolamento delle regole del 2026 ha ricevuto recensioni contrastanti da piloti e fan finora quest'anno.
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Martin Brundle pensa che Max Verstappen rimarrà in F1 ma solo a una condizione
La leggenda della F1 Martin Brundle ha dichiarato che il quattro volte campione del mondo Max Verstappen rimarrà nello sport, ma solo a una condizione.
Il 28enne Verstappen ha dichiarato dopo il Gran Premio del Giappone che sta contemplando il suo futuro in F1 a causa dei nuovi regolamenti introdotti per la stagione 2026.
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Ferrari testerà a Monza: attesi enormi aggiornamenti F1 per il Gran Premio di Miami
Gli aggiornamenti Ferrari sono in arrivo per il Gran Premio di F1 di Miami, e il team è pronto a scendere in pista a Monza per testarli, secondo quanto riportato dai media italiani.
La scuderia di Maranello è stata costantemente la seconda squadra più veloce in griglia finora nel 2026, ma sembra avere un asso nella manica.
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