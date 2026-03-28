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Max Verstappen's Red Bull followed by Lewis Hamilton's Ferrari on track at Suzuka framed by cherry blossom

F1 2026: critica duramente Verstappen; Risultati delle FP3 e delle qualifiche dal Giappone

Max Verstappen's Red Bull followed by Lewis Hamilton's Ferrari on track at Suzuka framed by cherry blossom — Foto: © IMAGO

F1 2026: critica duramente Verstappen; Risultati delle FP3 e delle qualifiche dal Giappone

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 27 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

F1: Viaplay critica duramente Max Verstappen per il suo comportamento assolutamente inaccettabile in Giappone. ::: LEER MÁS

GP del Giappone 2026: Preoccupante sessione di FP3 per Hamilton e Ferrari; Antonelli batte Russell. ::: LEER MÁS

Griglia di partenza del GP del Giappone: da dove partiranno Antonelli, Leclerc, Hamilton e gli altri? ::: LEER MÁS

F1 2026: Come guardare il Gran Premio del Giappone? Date, informazioni sulla trasmissione. ::: LEER MÁS

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