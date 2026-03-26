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F1 Oggi: Campionato piloti; Campionato Costruttori; confermato che Alonso si ritirerà

An FIA logo is shown against a Japanse flag background — Foto: © IMAGO

F1 Oggi: Campionato piloti; Campionato Costruttori; confermato che Alonso si ritirerà

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