Ecco la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina
Ecco la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina
Il Gran Premio di Cina ha confermato quanto molti sospettassero: la Mercedes si presenta come il rivale da battere in questa stagione, se qualcuno ci riesce. La gara, svolta al Circuito Internazionale di Shanghai, ha messo in luce il notevole monoposto sviluppato dal team tedesco, capace di imporsi con una performance dominante e di far correre i piloti a un ritmo ineguagliabile.
Durante la competizione non c'è stato spazio per errori, soprattutto durante la partenza, che ha visto addirittura cinque abbandoni. Sul versante Ferrari, la prestazione si è rivelata decisamente superiore alle aspettative: Leclerc e Hamilton si sono piazzati rispettivamente in terza e quarta posizione, portando la scuderia al secondo posto in campionato.
Un risultato inaspettato è arrivato da Alpine, che è riuscita a conquistare punti grazie alle performance di Pierre Gasly e Franco Colapinto, segnando un ritorno significativo in classifica dopo lunga attesa. Inoltre, Carlos Sainz ha saputo difendere l’onore della Williams, riuscendo a raccogliere i primi punti stagionali per il team.
Per squadre come Aston Martin, terminare la gara senza punti rappresenta un duro colpo alle ambizioni, mentre per Cadillac il risultato negativo non sorprende, confermando una giornata intensa e ricca di colpi di scena sul tracciato.
Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione
Come va il Campionato Costruttori dopo il GP di Cina?
- 1. Mercedes 98 punti
- 2. Ferrari 67 punti
- 3. McLaren 18 punti
- 4. Haas 17 punti
- 5. Red Bull Racing 12 punti
- 6. Racing Bulls 12 punti
- 7. Alpine 10 punti
- 7. Audi 2 punti
- 9. Williams 2 punti
- 10. Cadillac 0 punti
- 11. Aston Martin 0 punti
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