close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Kimi Antonelli, Lewis Hamilton and Fred Vasseur in front of a Ferrari background

Ecco la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina

Kimi Antonelli, Lewis Hamilton and Fred Vasseur in front of a Ferrari background — Foto: © IMAGO

Ecco la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina

Alessandro Lombardo

Il Gran Premio di Cina ha confermato quanto molti sospettassero: la Mercedes si presenta come il rivale da battere in questa stagione, se qualcuno ci riesce. La gara, svolta al Circuito Internazionale di Shanghai, ha messo in luce il notevole monoposto sviluppato dal team tedesco, capace di imporsi con una performance dominante e di far correre i piloti a un ritmo ineguagliabile.

Durante la competizione non c'è stato spazio per errori, soprattutto durante la partenza, che ha visto addirittura cinque abbandoni. Sul versante Ferrari, la prestazione si è rivelata decisamente superiore alle aspettative: Leclerc e Hamilton si sono piazzati rispettivamente in terza e quarta posizione, portando la scuderia al secondo posto in campionato.

Un risultato inaspettato è arrivato da Alpine, che è riuscita a conquistare punti grazie alle performance di Pierre Gasly e Franco Colapinto, segnando un ritorno significativo in classifica dopo lunga attesa. Inoltre, Carlos Sainz ha saputo difendere l’onore della Williams, riuscendo a raccogliere i primi punti stagionali per il team.

Per squadre come Aston Martin, terminare la gara senza punti rappresenta un duro colpo alle ambizioni, mentre per Cadillac il risultato negativo non sorprende, confermando una giornata intensa e ricca di colpi di scena sul tracciato.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Come va il Campionato Costruttori dopo il GP di Cina?

  • 1. Mercedes 98 punti
  • 2. Ferrari 67 punti
  • 3. McLaren 18 punti
  • 4. Haas 17 punti
  • 5. Red Bull Racing 12 punti
  • 6. Racing Bulls 12 punti
  • 7. Alpine 10 punti
  • 7. Audi 2 punti
  • 9. Williams 2 punti
  • 10. Cadillac 0 punti
  • 11. Aston Martin 0 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1 Ferrari Mercedes McLaren Red Bull

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Ecco la situazione del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina

Ecco la situazione del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina

  • Ieri 16:53
Antonelli F1: AMMETTE PARTI ILLEGALI nella sua auto

Antonelli F1: AMMETTE PARTI ILLEGALI nella sua auto

  • 3 ore fa
SHOCK: I team ESPLODONO contro la FIA per aver PERMESSO alla Mercedes di IMBROGLIARE!

SHOCK: I team ESPLODONO contro la FIA per aver PERMESSO alla Mercedes di IMBROGLIARE!

  • Ieri 21:01
SCANDALO F1: Mercedes AMMETTE L'UTILIZZO DI COMPONENTI ILLEGALI nella sua vettura

SCANDALO F1: Mercedes AMMETTE L'UTILIZZO DI COMPONENTI ILLEGALI nella sua vettura

  • Ieri 20:52
GP del Giappone 2026: TUTTO quello che c'è da sapere sui CAMBIAMENTI AL REGOLAMENTO DELLA F1

GP del Giappone 2026: TUTTO quello che c'è da sapere sui CAMBIAMENTI AL REGOLAMENTO DELLA F1

  • Ieri 20:47
F1 Oggi: Campionato piloti; Campionato Costruttori; confermato che Alonso si ritirerà

F1 Oggi: Campionato piloti; Campionato Costruttori; confermato che Alonso si ritirerà

  • Ieri 23:15

Appena arrivato

26-3
Antonelli F1: AMMETTE PARTI ILLEGALI nella sua auto
26-3
F1 Oggi: Campionato piloti; Campionato Costruttori; confermato che Alonso si ritirerà
26-3
SHOCK: I team ESPLODONO contro la FIA per aver PERMESSO alla Mercedes di IMBROGLIARE!
26-3
SCANDALO F1: Mercedes AMMETTE L'UTILIZZO DI COMPONENTI ILLEGALI nella sua vettura
26-3
GP del Giappone 2026: TUTTO quello che c'è da sapere sui CAMBIAMENTI AL REGOLAMENTO DELLA F1
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

Ecco la situazione del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina Formula 1

Ecco la situazione del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina

Ieri 16:53
F1 Kimi Antonelli Oggi: La Mercedes esplode su Max Verstappen; George Russell non riesce a dormire Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: La Mercedes esplode su Max Verstappen; George Russell non riesce a dormire

25 marzo 2026 22:00
La Ferrari ammette il FALLIMENTO di Hamilton in F1! Ferrari

La Ferrari ammette il FALLIMENTO di Hamilton in F1!

25 marzo 2026 14:12
La Mercedes esplode per le indiscrezioni sull'ingaggio di Verstappen! Mercedes

La Mercedes esplode per le indiscrezioni sull'ingaggio di Verstappen!

25 marzo 2026 14:06
Ontdek het op Google Play