Ecco la situazione del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina

Il Gran Premio di Cina si è rivelato una gara caotica, segnata da numerosi abbandoni dovuti alle nuove regole, ma ha confermato la supremazia di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, che hanno dominato le prime due posizioni.

La giornata di domenica, svoltasi al Circuito Internazionale di Shanghai, ha avuto un inizio complicato: già prima dello start due vetture – quelle di Oscar Piastri e Lando Norris – non sono riuscite ad avviare la corsa.

Per i piloti spagnoli la giornata è stata da dimenticare: Alonso non è riuscito a completare il percorso, mentre Sainz ha dovuto fare i conti con problemi all'ala sin dall'inizio, riuscendo comunque a concludere in zona punti.

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La prestazione dei Ferrari ha evidenziato come, pur essendo il secondo miglior team, il podio sia ancora fuori portata: sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc hanno tentato di contendersi il trionfo senza riuscirci.

Infine, Franco Colapinto ha segnato il suo primo punto nella stagione con Alpine, decretando un punto di svolta personale in una giornata altrimenti difficile.

Mercedes ha dominato la gara con un netto 1-2: Antonelli ha conquistato la vittoria con disinvoltura, mentre Russell ha afferrato la seconda posizione senza alcuna difficoltà.

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Come sta andando il Campionato Piloti di F1 2026?

1. George Russell - 51 punti

2. Andrea Kimi Antonelli - 47 punti

3. Charles Leclerc - 34 punti

4. Lewis Hamilton - 33 punti

5. Oliver Bearman - 17 punti

6. Lando Norris - 15 punti

7. Pierre Gasly - 9 punti

8. Max Verstappen - 8 punti

9. Liam Lawson - 8 punti

10. Arvid Lindblad - 4 punti

11. Isack Hadjar - 4 punti

12. Óscar Piastri - 3 punti

13. Carlos Sainz - 2 punti

14. Gabriel Bortoleto - 2 punti

15. Franco Colapinto - 1 punto

16. Esteban Ocon - 0 punti

17. Nico Hülkenberg - 0 punti

18. Alexander Albon - 0 punti

19. Valtteri Bottas - 0 punti

20. Checo Pérez - 0 punti

21. Fernando Alonso - 0 punti

22. Lance Stroll - 0 punti

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