close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton looks far from impressed at Ferrari chairman John Elkann

Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari

Lewis Hamilton looks far from impressed at Ferrari chairman John Elkann — Foto: © IMAGO

Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari

Hamilton e il presidente della Ferrari hanno messo da parte le loro divergenze.

Lewis Hamilton e John Elkann sono apparsi in pubblico appena quattro mesi dopo che il presidente della Ferrari aveva aspramente criticato i piloti del team.

Elkann aveva suscitato l'ira della comunità della Formula 1 invitando Hamilton e il compagno Charles Leclerc a "parlare meno" e concentrarsi esclusivamente sulla competizione, in seguito a una stagione deludente che, secondo lui, non dipendeva dal team o dalla vettura. Hamilton, da parte sua, aveva respinto la provocazione, sottolineando il suo “legame incredibile” con Elkann.

Ora sembra che le divergenze siano state messe da parte. I due si sono ritrovati all’inaugurazione del negozio Ferrari Style a Mayfair, Londra, dove Elkann non ha mostrato alcun risentimento per la mancanza di concentrazione completa di Hamilton in pista, anzi ha elogiato il pilota britannico di 41 anni.

Durante un discorso alquanto imbarazzante – seguito da un breve silenzio tra i due – mentre Elkann indossava un maglione Ferrari che ricordava lo stile di un giovane studente del New England, il presidente della Ferrari ha commentato: “[Ferrari Style] unisce il Regno Unito e la Ferrari, perciò essere qui con te [Lewis] è davvero speciale.”

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Cos'è l'evento Ferrari Style?

Hamilton e Elkann, insieme alla stella della F1 Academy, Alba Larsen, hanno partecipato all’inaugurazione dell’emblematico negozio londinese Ferrari Style, situato all’angolo tra Old Bond Street e Piccadilly.

Ferrari Style è un marchio di lusso che si sta affermando come una vera casa di moda sin dal suo lancio nel 2021, sotto la guida creativa di Rocco Iannone, direttore creativo di Ferrari Lifestyle.

Il negozio rappresenta il primo flagship lifestyle della Ferrari fuori dall’Italia e propone la collezione prêt-à-porter di Iannone insieme a prodotti di alta gamma, distinguendosi dalla consueta merce del team racing. Collocato nell’ex showroom della gioielleria De Beers London, il punto vendita si sviluppa su tre piani in un quartiere esclusivo che ospita anche Cartier, Prada e Tiffany & Co. L’interior design rende omaggio all’impianto Ferrari di Maranello, mentre il mondo dell’automobilismo resta l’elemento centrale dei suoi prodotti.

Tra gli articoli in evidenza spiccano dei set di cancelleria realizzati con pelle riciclata dagli interni delle auto, insieme a un omaggio ad Enzo Ferrari: l’inchiostro viola delle penne Montblanc richiama infatti il suo colore preferito, secondo le fonti. Hamilton si è presentato all’evento con un completo personalizzato in nero firmato Ferrari Style, impreziosito da una spilla del Cavallino Rampante sul revers della giacca. Il sette volte campione ha condiviso diverse immagini dell’occasione sui suoi social, commentando: “Complimenti a Rocco Iannone e a tutti coloro che hanno reso possibile questa inaugurazione. Una serata fantastica, un’atmosfera eccezionale.”

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1 Ferrari Lewis Hamilton

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

Hamilton rivela una STRANA notizia sulla Ferrari

Hamilton rivela una STRANA notizia sulla Ferrari

  • 3 ore fa
La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!

La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!

  • Oggi 14:00
La Mercedes è STUFA che la Ferrari blocchi i cambiamenti regolamentari

La Mercedes è STUFA che la Ferrari blocchi i cambiamenti regolamentari

  • 2 ore fa
Ferrari Notizie: Bottas conferma cosa salverebbe; TERRIBILE FUGA DI INFORMAZIONI

Ferrari Notizie: Bottas conferma cosa salverebbe; TERRIBILE FUGA DI INFORMAZIONI

  • Ieri 23:00
La Ferrari GIFT si prepara a dare una spinta a Lewis Hamilton

La Ferrari GIFT si prepara a dare una spinta a Lewis Hamilton

  • Ieri 21:30
Valtteri Bottas conferma cosa salverebbe il futuro della Ferrari

Valtteri Bottas conferma cosa salverebbe il futuro della Ferrari

  • Ieri 20:00

Appena arrivato

17:00
La Mercedes è STUFA che la Ferrari blocchi i cambiamenti regolamentari
16:00
Hamilton rivela una STRANA notizia sulla Ferrari
15:00
Quali sono le dimensioni delle nuove monoposto di F1? Spiegazione del regolamento 2026
14:00
La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!
12:00
Antonelli, pronto a DISUBBIDERE Mercedes
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE! Ferrari

La stagione di Hamilton alla Ferrari viene salutata come L'INIZIO DELLA FINE!

Oggi 14:00
Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari Ferrari

Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari

Oggi 13:00
F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari inizia la ricerca del italiano; mette in guardia contro l'inganno di Russell Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: Ferrari inizia la ricerca del italiano; mette in guardia contro l'inganno di Russell

20 marzo 2026 01:38
Aston Martin nominerà l'ex capo della Red Bull dopo il ritiro di Newey Formula 1

Aston Martin nominerà l'ex capo della Red Bull dopo il ritiro di Newey

19 marzo 2026 17:34
Ontdek het op Google Play