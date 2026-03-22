Elkann fa una completa inversione di marcia verso Hamilton in un incontro imbarazzante dopo lo sfogo della Ferrari

Hamilton e il presidente della Ferrari hanno messo da parte le loro divergenze.

Lewis Hamilton e John Elkann sono apparsi in pubblico appena quattro mesi dopo che il presidente della Ferrari aveva aspramente criticato i piloti del team.

Elkann aveva suscitato l'ira della comunità della Formula 1 invitando Hamilton e il compagno Charles Leclerc a "parlare meno" e concentrarsi esclusivamente sulla competizione, in seguito a una stagione deludente che, secondo lui, non dipendeva dal team o dalla vettura. Hamilton, da parte sua, aveva respinto la provocazione, sottolineando il suo “legame incredibile” con Elkann.

Ora sembra che le divergenze siano state messe da parte. I due si sono ritrovati all’inaugurazione del negozio Ferrari Style a Mayfair, Londra, dove Elkann non ha mostrato alcun risentimento per la mancanza di concentrazione completa di Hamilton in pista, anzi ha elogiato il pilota britannico di 41 anni.

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Durante un discorso alquanto imbarazzante – seguito da un breve silenzio tra i due – mentre Elkann indossava un maglione Ferrari che ricordava lo stile di un giovane studente del New England, il presidente della Ferrari ha commentato: “[Ferrari Style] unisce il Regno Unito e la Ferrari, perciò essere qui con te [Lewis] è davvero speciale.”

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Cos'è l'evento Ferrari Style?

Hamilton e Elkann, insieme alla stella della F1 Academy, Alba Larsen, hanno partecipato all’inaugurazione dell’emblematico negozio londinese Ferrari Style, situato all’angolo tra Old Bond Street e Piccadilly.

Ferrari Style è un marchio di lusso che si sta affermando come una vera casa di moda sin dal suo lancio nel 2021, sotto la guida creativa di Rocco Iannone, direttore creativo di Ferrari Lifestyle.

Il negozio rappresenta il primo flagship lifestyle della Ferrari fuori dall’Italia e propone la collezione prêt-à-porter di Iannone insieme a prodotti di alta gamma, distinguendosi dalla consueta merce del team racing. Collocato nell’ex showroom della gioielleria De Beers London, il punto vendita si sviluppa su tre piani in un quartiere esclusivo che ospita anche Cartier, Prada e Tiffany & Co. L’interior design rende omaggio all’impianto Ferrari di Maranello, mentre il mondo dell’automobilismo resta l’elemento centrale dei suoi prodotti.

Tra gli articoli in evidenza spiccano dei set di cancelleria realizzati con pelle riciclata dagli interni delle auto, insieme a un omaggio ad Enzo Ferrari: l’inchiostro viola delle penne Montblanc richiama infatti il suo colore preferito, secondo le fonti. Hamilton si è presentato all’evento con un completo personalizzato in nero firmato Ferrari Style, impreziosito da una spilla del Cavallino Rampante sul revers della giacca. Il sette volte campione ha condiviso diverse immagini dell’occasione sui suoi social, commentando: “Complimenti a Rocco Iannone e a tutti coloro che hanno reso possibile questa inaugurazione. Una serata fantastica, un’atmosfera eccezionale.”

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