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Toto Wolff looks at his drivers George Russell and Kimi Antonelli to a Mercedes logo background

Mercedes Notizie: Cos'è ADUO?; Il messaggio che farà infuriare; Vogliono usare FIA per distruggere il motore

Toto Wolff looks at his drivers George Russell and Kimi Antonelli to a Mercedes logo background — Foto: © IMAGO

Mercedes Notizie: Cos'è ADUO?; Il messaggio che farà infuriare; Vogliono usare FIA per distruggere il motore

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