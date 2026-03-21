La Ferrari GIFT si prepara a dare una spinta a Lewis Hamilton
La Ferrari GIFT si prepara a dare una spinta a Lewis Hamilton
Lewis Hamilton potrebbe ricevere un vantaggio grazie a una decisione che la Ferrari sta prendendo riguardo ai prossimi motori che svilupperà per la F1.
Secondo informazioni rivelate da Giuly Duchessa, noto giornalista italiano di AutoRacer.it, Maranello ha piani ambiziosi per le prossime evoluzioni della sua power unit.
Ecco quanto riportato: "Posso confermare che la nuova power unit della Ferrari avrà il turbocompressore 'più grande possibile', ma le prestazioni dipendono da una combinazione complessa.
La Ferrari non rinuncerà ai vantaggi di cui gode attualmente." Il famigerato piccolo turbocompressore della Ferrari è al massimo il 10% più piccolo di quello della Mercedes. Entrambi, inoltre, possono raggiungere velocità e livelli di prestazioni significativamente inferiori, in termini di compressione dell'aria, rispetto al 2025.
"Le vere differenze tra i sistemi di sovralimentazione di Ferrari e Mercedes risiedono nella filosofia del progetto e nel modo in cui integra non solo il V6, ma anche, e soprattutto, il sistema ibrido. Ferrari potrebbe avere un turbocompressore più piccolo, ma la vera divergenza con Mercedes probabilmente sta nel modo in cui sceglie di utilizzarlo."
"Con un turbocompressore più piccolo ed efficiente, ci si può affidare maggiormente al V6 in uscita di curva e attivare il motore elettrico sui rettilinei. Al contrario, con un turbocompressore più grande", hanno spiegato.
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Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
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