close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
Fernando Alonso and Michael Schumacher in 2006

CONTROVERSIA: Fernando Alonso è classificato SOPRA Michael Schumacher

Fernando Alonso and Michael Schumacher in 2006 — Foto: © IMAGO

CONTROVERSIA: Fernando Alonso è classificato SOPRA Michael Schumacher

Felipe Massa ha affermato che Fernando Alonso è il miglior pilota contro cui abbia mai gareggiato, superando persino altri come Michael Schumacher.

In dichiarazioni pubblicate dal Diario Sport, l'ex pilota brasiliano ha dichiarato quanto segue: "Ogni volta che vedo Fernando, ci salutiamo, ma ovviamente non siamo migliori amici. Abbiamo cenato e fatto molte cose insieme. È persino venuto a vedere una mia gara in Brasile.

Quindi mi piace molto come pilota." Voglio dire, è stato senza dubbio il migliore contro cui abbia mai gareggiato... e spero davvero che continui a divertirsi a correre in Formula 1, anche se non sono sicuro che si stia divertendo molto in questo momento, perché, beh, stanno attraversando un periodo difficile.

"Ma spero anche che quando capirà che è il momento di ritirarsi, lo faccia al momento giusto. Non credo che Fernando sia un pilota adatto a lottare nelle retrovie in Formula 1. Ci sono tante altre categorie in cui può divertirsi e dare il meglio di sé... ma comunque, lo rispetto molto come pilota", ha concluso.

Correlato: UMILIANTE: La VERA DIFFERENZA tra i motori di Lewis Hamilton e Fernando Alonso

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1 Ferrari Fernando Alonso Michael Schumacher

Altre notizie F1

Ultime notizie F1

UMILIANTE: La VERA DIFFERENZA tra i motori di Lewis Hamilton e Fernando Alonso

UMILIANTE: La VERA DIFFERENZA tra i motori di Lewis Hamilton e Fernando Alonso

  • 3 ore fa
INCREDIBILE: Max Verstappen, SOTTO Kimi Antonelli nel 2026

INCREDIBILE: Max Verstappen, SOTTO Kimi Antonelli nel 2026

  • 2 ore fa
Mercedes, MINACCIATA da un rivale in F1

Mercedes, MINACCIATA da un rivale in F1

  • 3 ore fa
ULTIM'ORA: Ferrari svela il PIANO per colmare il divario prestazionale con Mercedes

ULTIM'ORA: Ferrari svela il PIANO per colmare il divario prestazionale con Mercedes

  • Oggi 09:00
Ferrari sorride: l'umiliazione di Red Bull da parte di Cadillac

Ferrari sorride: l'umiliazione di Red Bull da parte di Cadillac

  • Oggi 07:00
Ferrari F1: squadra vuole COPIARE; l'umiliazione di Red Bull; svela il PIANO

Ferrari F1: squadra vuole COPIARE; l'umiliazione di Red Bull; svela il PIANO

  • Oggi 01:53

Notizie di Formula 1

16:00
INCREDIBILE: Max Verstappen, SOTTO Kimi Antonelli nel 2026
15:45
CONTROVERSIA: Fernando Alonso è classificato SOPRA Michael Schumacher
15:27
Mercedes, MINACCIATA da un rivale in F1
15:10
UMILIANTE: La VERA DIFFERENZA tra i motori di Lewis Hamilton e Fernando Alonso

Appena arrivato

17:34
Aston Martin nominerà l'ex capo della Red Bull dopo il ritiro di Newey
17:25
ULTIME NOTIZIE: Newey lascia Aston Martin
16:00
INCREDIBILE: Max Verstappen, SOTTO Kimi Antonelli nel 2026
15:27
Mercedes, MINACCIATA da un rivale in F1
15:10
UMILIANTE: La VERA DIFFERENZA tra i motori di Lewis Hamilton e Fernando Alonso
Notizie F1

Consigliato dalla redazione

Aston Martin nominerà l'ex capo della Red Bull dopo il ritiro di Newey Formula 1

Aston Martin nominerà l'ex capo della Red Bull dopo il ritiro di Newey

1 ora fa
ULTIME NOTIZIE: Newey lascia Aston Martin Formula 1

ULTIME NOTIZIE: Newey lascia Aston Martin

1 ora fa
CONTROVERSIA: Fernando Alonso è classificato SOPRA Michael Schumacher Ferrari

CONTROVERSIA: Fernando Alonso è classificato SOPRA Michael Schumacher

2 ore fa
Mercedes, MINACCIATA da un rivale in F1 Mercedes

Mercedes, MINACCIATA da un rivale in F1

3 ore fa
Ontdek het op Google Play