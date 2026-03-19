CONTROVERSIA: Fernando Alonso è classificato SOPRA Michael Schumacher

Felipe Massa ha affermato che Fernando Alonso è il miglior pilota contro cui abbia mai gareggiato, superando persino altri come Michael Schumacher.

In dichiarazioni pubblicate dal Diario Sport, l'ex pilota brasiliano ha dichiarato quanto segue: "Ogni volta che vedo Fernando, ci salutiamo, ma ovviamente non siamo migliori amici. Abbiamo cenato e fatto molte cose insieme. È persino venuto a vedere una mia gara in Brasile.

Quindi mi piace molto come pilota." Voglio dire, è stato senza dubbio il migliore contro cui abbia mai gareggiato... e spero davvero che continui a divertirsi a correre in Formula 1, anche se non sono sicuro che si stia divertendo molto in questo momento, perché, beh, stanno attraversando un periodo difficile.

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"Ma spero anche che quando capirà che è il momento di ritirarsi, lo faccia al momento giusto. Non credo che Fernando sia un pilota adatto a lottare nelle retrovie in Formula 1. Ci sono tante altre categorie in cui può divertirsi e dare il meglio di sé... ma comunque, lo rispetto molto come pilota", ha concluso.

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Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

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