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Hamilton facing Leclerc, who has his back to camera, in front of red and white FIA and F1 logo wall

L'annuncio della F1 che sconvolgerà Ferrari

Hamilton facing Leclerc, who has his back to camera, in front of red and white FIA and F1 logo wall — Foto: © IMAGO

L'annuncio della F1 che sconvolgerà Ferrari

Carlos Sainz potrebbe risentirne in seguito all’ultimo annuncio della Formula 1 riguardante la ristrutturazione di una scuderia.

Audi ha comunicato l’addio di Jonathan Wheatley, ex Red Bull Racing e fino a poco tempo fa responsabile del team, circondato da voci che lo vedevano come possibile rinforzo per Aston Martin insieme a Fernando Alonso.

Nonostante la scuderia di Alonso abbia confermato il mantenimento di Adrian Newey alla guida, è stato ufficializzato il passaggio di Mattia Binotto a nuovo team principal in Audi.

Questa notizia colpirà sicuramente Carlos Sainz, poiché Binotto era il responsabile del reparto tecnico alla Ferrari quando il pilota di Madrid correva per loro, prima di approdare alla Williams.

Correlato: UMILIANTE: La VERA DIFFERENZA tra i motori di Lewis Hamilton e Fernando Alonso

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

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