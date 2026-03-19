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An edited image of a grumpy Alonso and a smiling Hamilton with a green and red ombre background

UMILIANTE: La VERA DIFFERENZA tra i motori di Lewis Hamilton e Fernando Alonso

An edited image of a grumpy Alonso and a smiling Hamilton with a green and red ombre background — Foto: © IMAGO

UMILIANTE: La VERA DIFFERENZA tra i motori di Lewis Hamilton e Fernando Alonso

È stata svelata la vera differenza tra i motori utilizzati da Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Le vetture Ferrari e Aston Martin hanno mostrato differenze significative all'inizio del Campionato del Mondo di Formula 1 2016, sollevando interrogativi sul team del due volte campione del mondo.

Antonio Lobato, noto giornalista spagnolo, ha riportato quanto segue sulle prestazioni delle power unit in una conversazione con SoyMotor: "La Cadillac era mezzo secondo più veloce dell'Aston Martin sui rettilinei a ogni giro.

"Il distacco era compreso tra 1,5 e 2 secondi solo sui rettilinei. Il deficit di potenza del motore Honda è ben superiore a 50 CV", ha affermato.

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Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina?

GPFans presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026.

George Russell rimane al primo posto del Mondiale, con Kimi Antonelli alle calcagna. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione.

Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno conquistato i primi punti della stagione, mentre Fernando Alonso e Sergio Pérez sono ancora a zero punti con Aston Martin e Cadillac, rispettivamente.

Pos. Pilota Punti
1George Russell51
2Kimi Antonelli47
3Charles Leclerc34
4Lewis Hamilton33
5Oliver Bearman17
6Lando Norris15
7Pierre Gasly9
8Max Verstappen8
9Liam Lawson8
10Arvin Lindblad4
11Oscar Piastri3
12Carlos Sainz2
13Gabriel Bortoleto2
14Franco Colapinto1
15Esteban Ocon0
16Alexander Albon0
17Sergio Pérez0
18Fernando Alonso0
19Lance Stroll0
20Nico Hülkenberg0

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