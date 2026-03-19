UMILIANTE: La VERA DIFFERENZA tra i motori di Lewis Hamilton e Fernando Alonso
UMILIANTE: La VERA DIFFERENZA tra i motori di Lewis Hamilton e Fernando Alonso
È stata svelata la vera differenza tra i motori utilizzati da Lewis Hamilton e Fernando Alonso.
Le vetture Ferrari e Aston Martin hanno mostrato differenze significative all'inizio del Campionato del Mondo di Formula 1 2016, sollevando interrogativi sul team del due volte campione del mondo.
Antonio Lobato, noto giornalista spagnolo, ha riportato quanto segue sulle prestazioni delle power unit in una conversazione con SoyMotor: "La Cadillac era mezzo secondo più veloce dell'Aston Martin sui rettilinei a ogni giro.
"Il distacco era compreso tra 1,5 e 2 secondi solo sui rettilinei. Il deficit di potenza del motore Honda è ben superiore a 50 CV", ha affermato.
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Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina?
GPFans presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026.
George Russell rimane al primo posto del Mondiale, con Kimi Antonelli alle calcagna. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione.
Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno conquistato i primi punti della stagione, mentre Fernando Alonso e Sergio Pérez sono ancora a zero punti con Aston Martin e Cadillac, rispettivamente.
|Pos.
|Pilota
|Punti
|1
|George Russell
|51
|2
|Kimi Antonelli
|47
|3
|Charles Leclerc
|34
|4
|Lewis Hamilton
|33
|5
|Oliver Bearman
|17
|6
|Lando Norris
|15
|7
|Pierre Gasly
|9
|8
|Max Verstappen
|8
|9
|Liam Lawson
|8
|10
|Arvin Lindblad
|4
|11
|Oscar Piastri
|3
|12
|Carlos Sainz
|2
|13
|Gabriel Bortoleto
|2
|14
|Franco Colapinto
|1
|15
|Esteban Ocon
|0
|16
|Alexander Albon
|0
|17
|Sergio Pérez
|0
|18
|Fernando Alonso
|0
|19
|Lance Stroll
|0
|20
|Nico Hülkenberg
|0
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