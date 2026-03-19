È stata svelata la vera differenza tra i motori utilizzati da Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Le vetture Ferrari e Aston Martin hanno mostrato differenze significative all'inizio del Campionato del Mondo di Formula 1 2016, sollevando interrogativi sul team del due volte campione del mondo.

Antonio Lobato, noto giornalista spagnolo, ha riportato quanto segue sulle prestazioni delle power unit in una conversazione con SoyMotor: "La Cadillac era mezzo secondo più veloce dell'Aston Martin sui rettilinei a ogni giro.

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"Il distacco era compreso tra 1,5 e 2 secondi solo sui rettilinei. Il deficit di potenza del motore Honda è ben superiore a 50 CV", ha affermato.

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Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina?

GPFans presenta la classifica aggiornata del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina di Formula 1 del 2026.

George Russell rimane al primo posto del Mondiale, con Kimi Antonelli alle calcagna. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione.

Carlos Sainz e Franco Colapinto hanno conquistato i primi punti della stagione, mentre Fernando Alonso e Sergio Pérez sono ancora a zero punti con Aston Martin e Cadillac, rispettivamente.

Pos. Pilota Punti 1 George Russell 51 2 Kimi Antonelli 47 3 Charles Leclerc 34 4 Lewis Hamilton 33 5 Oliver Bearman 17 6 Lando Norris 15 7 Pierre Gasly 9 8 Max Verstappen 8 9 Liam Lawson 8 10 Arvin Lindblad 4 11 Oscar Piastri 3 12 Carlos Sainz 2 13 Gabriel Bortoleto 2 14 Franco Colapinto 1 15 Esteban Ocon 0 16 Alexander Albon 0 17 Sergio Pérez 0 18 Fernando Alonso 0 19 Lance Stroll 0 20 Nico Hülkenberg 0

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