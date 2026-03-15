Tutti i record di Kimi Antonelli in Formula 1
Tutti i record di Kimi Antonelli in Formula 1
Andrea Kimi Antonelli è uno dei piloti più giovani della Formula 1; tuttavia, è riuscito a infrangere diversi record sin dal suo debutto nel 2015.
Il pilota della Mercedes ha concluso il Campionato del Mondo 2015 al settimo posto con 150 punti, tra cui una pole position e un podio in una Sprint Race, ma non è tutto. La stella italiana ha superato Lewis Hamilton per il maggior numero di punti conquistati in una stagione completa da un esordiente.
Inoltre, è diventato il pilota più giovane a conquistare una pole position in qualsiasi formato, a guidare una gara e a realizzare il giro più veloce in una gara.
All'inizio del Campionato del Mondo 2026, Antonelli ha conquistato la pole position per il Gran Premio di Cina, diventando il più giovane poleman nella storia della Formula 1.
Kimi ha poi vinto la gara, diventando il pilota più giovane a trasformare una pole position in una vittoria e il secondo più giovane a vincere in F1, dopo Max Verstappen. Inoltre, ha interrotto un digiuno di 20 anni senza vittorie per un pilota italiano in Formula 1, l'ultima delle quali risaliva al 2006.
Correlato: L'ITALIA TORNA ALLA VITTORIA: Antonelli vince il GP di Cina; primo podio per Hamilton con la Ferrari
Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?
Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.
Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.
Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Qual è la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni
- 1 ora fa
F1 Riepilogo di oggi: Risultati del Gran Premio di Cina; Campionato Piloti e Costruttori
- 56 minuti fa
Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni e i punti
- 2 ore fa
Notizie di Formula 1
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Qual è la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni
Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni e i punti
Lewis Hamilton diventa il PRIMO NELLA STORIA a battere questo record di F1
Tutti i record di Kimi Antonelli in Formula 1
Latest News
F1 Riepilogo di oggi: Risultati del Gran Premio di Cina; Campionato Piloti e Costruttori
- 56 minuti fa
L'ITALIA TORNA ALLA VITTORIA: Antonelli vince il GP di Cina; primo podio per Hamilton con la Ferrari
- Oggi 09:50
Qual è la classifica del Campionato Costruttori dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni
- 1 ora fa
Qual è la classifica del Campionato Piloti dopo il Gran Premio di Cina? Tutte le posizioni e i punti
- 2 ore fa
Lewis Hamilton si lamenta della Mercedes quando parla del suo primo podio con la Ferrari
- 3 ore fa
Lewis Hamilton diventa il PRIMO NELLA STORIA a battere questo record di F1
- 3 ore fa
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Russell in pole e MIRACOLO di Antonelli; Leclerc meglio di Hamilton nelle qualifiche del GP d'Australia
- 7 marzo
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- 5 marzo
CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026
- 5 marzo
STORICO Antonelli in pole position per il GP di Cina; Hamilton e Leclerc in seconda fila
- Ieri 09:13