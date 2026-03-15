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Kimi Antonelli, Mercedes, 2026, Social

Tutti i record di Kimi Antonelli in Formula 1

Kimi Antonelli, Mercedes, 2026, Social — Foto: © IMAGO

Tutti i record di Kimi Antonelli in Formula 1

Andrea Kimi Antonelli è uno dei piloti più giovani della Formula 1; tuttavia, è riuscito a infrangere diversi record sin dal suo debutto nel 2015.

Il pilota della Mercedes ha concluso il Campionato del Mondo 2015 al settimo posto con 150 punti, tra cui una pole position e un podio in una Sprint Race, ma non è tutto. La stella italiana ha superato Lewis Hamilton per il maggior numero di punti conquistati in una stagione completa da un esordiente.

Inoltre, è diventato il pilota più giovane a conquistare una pole position in qualsiasi formato, a guidare una gara e a realizzare il giro più veloce in una gara.

All'inizio del Campionato del Mondo 2026, Antonelli ha conquistato la pole position per il Gran Premio di Cina, diventando il più giovane poleman nella storia della Formula 1.

Kimi ha poi vinto la gara, diventando il pilota più giovane a trasformare una pole position in una vittoria e il secondo più giovane a vincere in F1, dopo Max Verstappen. Inoltre, ha interrotto un digiuno di 20 anni senza vittorie per un pilota italiano in Formula 1, l'ultima delle quali risaliva al 2006.

Correlato: L'ITALIA TORNA ALLA VITTORIA: Antonelli vince il GP di Cina; primo podio per Hamilton con la Ferrari

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

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