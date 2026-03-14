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Russell after taking Sprint pole in Shanghai

F1 Riepilogo: Risultati delle FP1, Qualifying Sprint e Sprint Race del GP di Cina 2026

Russell after taking Sprint pole in Shanghai — Foto: © IMAGO

F1 Riepilogo: Risultati delle FP1, Qualifying Sprint e Sprint Race del GP di Cina 2026

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