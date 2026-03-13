Come funzionano e quali cambiamenti nel 2026?

Per il 2026 la Formula 1 e la FIA ampliano il calendario dei weekend sprint, introducendo tre nuovi circuiti e apportando modifiche rilevanti, tra cui l’espansione della griglia a 22 vetture.

Il formato sprint, che ha debuttato al Gran Premio di Gran Bretagna nel 2021, continua a entusiasmare gli appassionati e vede il ritorno di Silverstone, che aveva ospitato la prima edizione. Nel 2021 e nel 2022 si sono disputati tre weekend sprint e, nonostante le opinioni contrastanti, i team hanno concordato di raddoppiare il numero a partire dal 2023. Le regole riviste nel 2024 rimarranno invariate anche per il 2026.

Da quando è stato introdotto, il weekend sprint si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti preferiti, grazie all’intensa azione competitiva che offre durante tutto il fine settimana. La FIA ha inoltre prospettato la possibilità di ampliare il calendario fino a 12 weekend sprint in futuro, offrendo così nuove opportunità di intrattenimento per i tifosi e rendendo la stagione ancora più avvincente.

Correlato: Il rivale di Lewis Hamilton rivela la sua preoccupazione

Cosa è cambiato nelle gare sprint di F1 per il 2024?

L'articolo continua sotto il video

Per la stagione 2024 è stata introdotta la sessione di qualificazione sprint, che stabilisce la griglia di partenza per la corsa sprint e si svolge il venerdì, subito dopo le prove libere. La gara sprint si corre il sabato e, in seguito, la consueta sessione di qualificazione per il Gran Premio definisce la griglia della gara principale della domenica. Pur assumendo così una veste autonoma, i punti assegnati nello sprint contribuiscono al campionato generale, rafforzando il carattere competitivo dell’intero weekend.

Ci sono cambiamenti nel formato sprint di F1 per il 2026?

Quando si svolgeranno le gare sprint in F1 nel 2026?

Nei weekend sprint del 2026 non sono previste modifiche sostanziali nonostante le nuove normative su telaio e unità di potenza. Come nella stagione precedente, i piloti disporranno di una sessione di prove libere il venerdì per ambientarsi sul circuito e successivamente affronteranno la qualificazione sprint. La gara, che si svolgerà il sabato su una distanza di 100 km, sarà seguita dalla sessione di qualificazione del Gran Premio, che stabilirà la griglia per la gara di domenica. Una novità importante consiste nell’eliminazione dei sei vetture più lente nelle prime due sessioni della qualificazione sprint (SQ1 e SQ2) invece dei cinque adottati in precedenza, in risposta all’ingresso dell’undicesimo team, Cadillac. La sessione di venerdì manterrà il medesimo format previsto per il 2025: SQ1 di 12 minuti, SQ2 di 10 e SQ3 di 8 minuti.Il calendario e la programmazione degli sprint sono stati completamente riorganizzati per questa edizione, pur mantenendo invariata la posizione di due circuiti rispetto all’anno precedente. Pur contando su sei weekend sprint, solo Shangai e Miami terranno la loro collocazione nel calendario. Al posto del weekend sprint inizialmente previsto in Belgio, l’evento si trasferirà in Canada; il secondo sprint negli Stati Uniti sarà sostituito da Silverstone, che riproporrà il formato sprint dopo la sua ultima partecipazione nel 2021. Inoltre, il weekend di Interlagos verrà sostituito da un appuntamento a Zandvoort e quello del Qatar da una gara di 100 km a Singapore.

China - Shanghai International Circuit (sabato, 14 marzo) USA - Miami International Autodrome (sabato, 2 maggio) Canada - Circuit Gilles-Villeneuve, Montreal (sabato, 23 maggio) Regno Unito - Silverstone (sabato, 4 luglio) Paesi Bassi - Zandvoort (sabato, 22 agosto) Singapore - Marina Bay Street Circuit (sabato, 10 ottobre)

Come vengono distribuiti i punti nelle gare sprint di F1?

Quanto dura una gara sprint in F1?

Quando il formato sprint fece il suo ingresso nel 2021, il sistema di punteggio prevedeva 3 punti per il vincitore, 2 per il secondo e 1 per il terzo. Nel 2022 il sistema è stato riformulato per incentivare i piloti delle metà classifica e tale configurazione resterà in vigore anche per il 2026. Attualmente, il vincitore ottiene 8 punti, il secondo 7 e così via, fino all’ottavo classificato che riceverà 1 punto. Inoltre, non verrà più assegnato alcun punto per il giro più veloce, né nello sprint né nel Gran Premio, a seguito dell’eliminazione di questo bonus a partire dal 2025.La gara sprint si svolge su una distanza di 100 km, molto inferiore ai 305 km previsti per un Gran Premio completo. A differenza delle gare tradizionali, lo sprint non prevede soste obbligatorie ai box, rendendo l’evento particolarmente dinamico e focalizzato sulla velocità e l’efficienza, dove ogni decimo di secondo può fare la differenza nella lotta per i punti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato