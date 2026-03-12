close global

Kimi Antonelli, Mercedes, 2026, Social

Antonelli Oggi: aggredito e spintonato; Russell vuole un cambio di regole; La Mercedes vuole AGGIUNGERE Alpine

Kimi Antonelli, Mercedes, 2026, Social — Foto: © IMAGO

Antonelli Oggi: aggredito e spintonato; Russell vuole un cambio di regole; La Mercedes vuole AGGIUNGERE Alpine

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledí 11° marzo 2026 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli F1: aggredito e spintonato dai tifosi cinesi all'aeroporto di Shanghai. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: George Russell vuole un cambio di regole nonostante il dominio della Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: BOMBA - La Mercedes vuole AGGIUNGERE Alpine e il pilota argentino. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1:CONFERMATO - La FIA volta le spalle alla Mercedes e aiuta la rivale. LEGGI DI PIÙ

Formula 1 Mercedes Andrea Kimi Antonelli George Russell

SCANDALO: Kimi Antonelli subisce un TRADIMENTO INTERNO che potrebbe danneggiare il suo 2026

SCANDALO: Kimi Antonelli subisce un TRADIMENTO INTERNO che potrebbe danneggiare il suo 2026

  • 3 ore fa
ULTIME NOTIZIE: Mercedes vuole AGGIUNGERE Franco Colapinto

ULTIME NOTIZIE: Mercedes vuole AGGIUNGERE Franco Colapinto

  • Oggi 08:00
CONFERMATO: La FIA volta le spalle alla Mercedes e aiuta la rivale

CONFERMATO: La FIA volta le spalle alla Mercedes e aiuta la rivale

  • Oggi 07:00
Sarà un vantaggio per Antonelli? Russell vuole PIÙ VANTAGGI per la Mercedes

Sarà un vantaggio per Antonelli? Russell vuole PIÙ VANTAGGI per la Mercedes

  • Ieri 20:11
Cos'è il super-clipping e perché è FONDAMENTALE per Lewis Hamilton nel 2026?

Cos'è il super-clipping e perché è FONDAMENTALE per Lewis Hamilton nel 2026?

  • Oggi 09:00
Hamilton Oggi: torcere alla Red Bull quest'anno; riceve una spinta importante

Hamilton Oggi: torcere alla Red Bull quest'anno; riceve una spinta importante

  • Oggi 05:00

