Sarà un vantaggio per Antonelli? Russell vuole PIÙ VANTAGGI per la Mercedes

George Russell si è imposto al Gran Premio d’Australia, aggiudicandosi la vittoria partendo dalla pole position, ma il pilota della Mercedes ha espresso notevoli riserve riguardo alle nuove direttive tecniche della Formula 1.

Il britannico, infatti, pur avendo dominato a Melbourne, ha criticato apertamente le attuali normative che regolano lo sport, evidenziando come alcuni aspetti della nuova configurazione possano compromettere l’equilibrio e la competitività delle vetture in pista.

La giornata inaugurale al circuito di Melbourne ha segnato il debutto delle innovative regole tecniche. Oltre alle nuove unità di potenza, orientate verso l’elettrificazione, è stata introdotta l’aerodinamica attiva, che alterna una modalità “dritta”, studiata per ridurre al minimo la resistenza, a una modalità “in curva” finalizzata a massimizzare l’appoggio aerodinamico.

Pur garantendo un doppio successo per la Mercedes, grazie a Russell e Kimi Antonelli, l’implementazione di tali soluzioni ha generato comportamenti imprevedibili, mettendo alla prova sia piloti che tecnici. Russell ha constatato come il movimento degli alettoni alteri l’equilibrio della sua monoposto, rendendo più ardua la guida nella scia degli avversari.

Russell presenta la sua richiesta

Il pilota ha rilevato che il comportamento della vettura diventa particolarmente erratico quando gli alettoni anteriori e posteriori si ritraggono. "Dopo questa gara, la mia unica richiesta alla FIA è che, attivando la modalità 'dritta', l’ala anteriore si abbassi in maniera meno marcata e più progressiva. Quando le ali si dispiegano, si genera un forte sottosterzo e, uscendo dalla scia di Charles, ho percepito che la mia ala anteriore non rispondeva adeguatamente", ha spiegato Russell, commentando i duelli con il pilota della Ferrari, Charles Leclerc.

Avvertimenti sui gravi incidenti

Le critiche sollevate da Russell si uniscono alle preoccupazioni espresse da altri protagonisti del campionato. Lando Norris, dopo un intenso weekend sul circuito di Albert Park, ha denunciato i pericoli derivanti dalle nuove regole, mettendo in guardia da possibili "incidenti terribili". Il pilota della McLaren, classificatosi quinto l’ultima domenica, ha sottolineato come le marcate differenze di velocità, generate dalla gestione dell’energia, possano costituire un notevole rischio. In situazioni in cui una vettura entra in modalità d’attacco mentre l’altra è impegnata a recuperare energia, il divario può raggiungere fino a sessanta chilometri orari, complicando ulteriormente la capacità dei piloti di adattarsi a queste dinamiche così disomogenee.

