LEGO lancia la sua prima auto F1 2026: ecco come ottenerla

La prima vettura di F1 della nuova era dello sport è ora disponibile in LEGO

La prima versione LEGO dei nuovi monoposto di F1 2026 è finalmente disponibile, in perfetto anticipo per il tanto atteso Gran Premio d’Australia che darà il via alla stagione.

Il prossimo weekend, 22 vetture e 11 scuderie saliranno in pista a Melbourne con l’arrivo della Cadillac; ma l’innovazione non si ferma qui. L’antica scuderia Sauber sta rinascendo con il prestigioso marchio Audi, trasformandosi in un vero e proprio gigante dell’automobilismo tedesco.

In una presentazione esclusiva a Berlino è stato svelato il primo monoposto di F1 firmato Audi. Con i piloti Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto pronti a salire a bordo del nuovo R26, il modello iconico del team Audi Factory è ora disponibile anche nel negozio ufficiale LEGO, insieme ad un’altra novità per il 2026.

Audi Revolut F1 Team R26 Race Car- £22.99

L’edizione F1 2026 della celebre serie Speed Champions di LEGO si presenta con il primo monoposto Audi per la Formula 1. L’Audi Revolut F1 Team R26 Race Car, composta da 216 pezzi, è pensata per i fan a partire dai 10 anni, desiderosi di costruire il modello da zero. Il set include una cabina curata nei minimi dettagli, un alettone posteriore, i loghi autentici dei patrocinatori, sospensioni sulle ruote anteriori e pneumatici marchiati “Pirelli”.

Il kit comprende inoltre una minifigure del pilota, interamente equipaggiato con il nuovo completo del team Audi Revolut F1 e un casco da posizionare in cabina, pronto per la gara. Il monoposto riproduce fedelmente i dettagli di design in linea con le nuove regolamentazioni della F1 per la stagione 2026 ed è disponibile tramite questo link; si precisa che si tratta di un prodotto in preordine.

Le novità per il 2026 non finiscono qui. Gli appassionati di Formula 1 potranno ampliare la propria collezione LEGO con il nuovissimo F1 Display Truck, che include anche un monoposto Audi e viene offerto a £39.99. Questo set, ideale per fan dai 7 anni in su, è composto da 508 pezzi, garantendo un’esperienza di costruzione divertente e stimolante.

Camion, monoposto e minifigure del pilota sono disponibili per la spedizione immediata tramite il negozio ufficiale LEGO, che propone una ricca selezione di modelli F1, dai classici vintage alle impressionanti creazioni Technic, fino alle numerose edizioni della serie Speed Champions.

