Toto Wolff looks at his drivers George Russell and Kimi Antonelli to a Mercedes logo background

Antonelli F1: riceve notizia che la metterà IN BATTAGLIA; Rivale, ridicolizzata per il suo disastro

Toto Wolff looks at his drivers George Russell and Kimi Antonelli to a Mercedes logo background — Foto: © IMAGO

Antonelli F1: riceve notizia che la metterà IN BATTAGLIA; Rivale, ridicolizzata per il suo disastro

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di giovedì 5° marzo 2026 in Formula 1.

KimI Antonelli F1: La Mercedes riceve la notizia che la metterà IN BATTAGLIA per la F1 2026! LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli F1: La rivale della Mercedes, Aston Martin, viene ridicolizzata per il suo disastro. LEGGI DI PIÙ

Consigliato dalla redazione

Ferrari Notizie Oggi: In testa alla classifica; Cadillac ruba il colpo; Perdono contro McLaren Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: In testa alla classifica; Cadillac ruba il colpo; Perdono contro McLaren

23 dicembre 2025 19:58
URGENTE: Ferrari PERDE Cadillac per il 2026 Ferrari

URGENTE: Ferrari PERDE Cadillac per il 2026

23 dicembre 2025 19:48
NUOVE informazioni sul MOTORE 2026 di Mercedes Mercedes

NUOVE informazioni sul MOTORE 2026 di Mercedes

23 dicembre 2025 19:00
La risposta della Ferrari ai capricci di Lewis Hamilton Ferrari

La risposta della Ferrari ai capricci di Lewis Hamilton

23 dicembre 2025 18:06
