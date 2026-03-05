La Mercedes riceve la notizia che la metterà IN BATTAGLIA per la F1 2026!

Mercedes ha completato l'omologazione ufficiale del carburante Petronas per il suo motore di Formula 1 per la prossima stagione.

Durante i test invernali a Barcellona e in Bahrein, sono rimasti alcuni dubbi sull'approvazione finale, ma il team tedesco ora dispone di tutta la documentazione necessaria, secondo The Race.

Durante i giorni di test, è emerso che alcuni fornitori di carburante non avevano presentato tutta la documentazione di omologazione in tempo prima di scendere in pista. Mercedes ha completato questa procedura poco prima del primo weekend di gara a Melbourne. Sebbene in Australia non venga pubblicato alcun documento ufficiale a conferma di ciò, diverse fonti hanno assicurato che tutto è in regola.

Luc Jolly, responsabile tecnico per i liquidi di BP, spiega che quest'anno l'approvazione è stata molto più rigorosa. Oltre ai consueti parametri chimici, il carburante deve soddisfare rigorosi criteri di sostenibilità.

"Quest'anno ci troviamo di fronte a requisiti di sostenibilità avanzati, che offrono una nuova prospettiva al processo di omologazione", afferma Jolly. Ora, un'entità indipendente chiamata Zemo Partnership supervisiona l'intera filiera, dall'origine delle materie prime alla produzione e alle emissioni di gas serra.

Nel paddock si vociferava che Mercedes avrebbe potuto avere problemi a causa del ritardo nella certificazione, ma Wolff ha respinto categoricamente queste speculazioni. L'austriaco ha definito "assurda" l'ipotesi che il team stesse gareggiando con carburante illegale.

Il team ha collaborato a stretto contatto con la federazione motorsport per garantire che il prodotto Petronas soddisfi tutti i nuovi e rigorosi requisiti, come ora è stato dimostrato.

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

