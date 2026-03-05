close global

Toto Wolff and Adrian Newey look at one another in front of Mercedes and Aston Martin logos

CONFERMATO: la Mercedes avrà UN RIVALE IN MENO al GP d'Australia

CONFERMATO: la Mercedes avrà UN RIVALE IN MENO al GP d'Australia

Gianluca Cosentino
Toto Wolff and Adrian Newey look at one another in front of Mercedes and Aston Martin logos

La Mercedes avrà un rivale in meno a caccia della vittoria con Kimi Antonelli e George Russell al GP d'Australia.

Aston Martin ha confermato che Fernando Alonso e Lance Stroll non saranno in grado di terminare il prossimo Gran Premio d'Australia a causa di voci di gravi problemi alla loro vettura.

Il Team Principal Adrian Newey ha parlato con i media in vista del primo weekend di gara del Campionato del Mondo 2026 e ha riconosciuto i problemi con la prima vettura che sta sviluppando per il due volte campione del mondo.

"Quella vibrazione nel telaio sta causando alcuni problemi di affidabilità. Gli specchietti si staccano, i fanali posteriori si staccano, tutto questo genere di problemi, che dobbiamo risolvere.

Ma il problema molto più grande è che quella vibrazione viene trasmessa alle dita del pilota." Quindi, Fernando ritiene di non poter fare più di 25 giri consecutivi prima di rischiare danni permanenti ai nervi delle mani. Lance pensa di non poter fare più di 15 giri prima di raggiungere quel limite", ha confessato.

Correlato: CONFERMATO: Kimi Antonelli ha il sostegno della FIA per il 2026

Quale motore utilizzerà ogni team di F1 nel 2026?

L'apice del motorsport è una competizione tra piloti, ma anche tra ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale spinti al limite con il supporto di milioni di dollari.

Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i team, dovute alla loro struttura, alle aziende che li sostengono o alla loro esperienza in altre categorie del motorsport.

Pertanto, team più piccoli come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, si affidano ad altri team per condividere motori, cambi e altri componenti, nel rispetto delle rigide linee guida della FIA.

GPFans presenta l'elenco con le informazioni sui motori che saranno utilizzati dalle monoposto in griglia per il 2026 Formula 1 World Championship.

Chi produce i motori per ogni team di Formula 1 nel 2026?
Costruttore di motori Team
Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac
RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls
Honda Aston Martin
Audi Audi

