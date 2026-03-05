La rivale della Mercedes, Aston Martin, viene ridicolizzata per il suo disastro
La rivale della Mercedes, Aston Martin, viene ridicolizzata per il suo disastro
Valtteri Bottas, pilota della Cadillac e compagno di squadra di Sergio Pérez, ha commentato la situazione che sta affrontando Fernando Alonso e l'Aston Martin in vista del prossimo Gran Premio d'Australia.
Quando al pilota finlandese è stato chiesto, in conferenza stampa, quali fossero le squadre che considera favorite per la lotta per il prossimo campionato, Bottas ha fatto un commento curioso.
"Sembra impossibile dirlo, ma se dovessi fare una previsione adesso, direi Lance Stroll, Fernando Alonso e George Russell. Penso che [la Mercedes] si stia difendendo bene, quindi alla fine batterà l'Aston Martin ad Abu Dhabi", ha osservato.
Dato che il team di Alonso ha confermato che potrebbe anche non concludere il Gran Premio d'Australia, le parole di Bottas potrebbero essere interpretate come sarcastiche, data la situazione del team del pilota spagnolo.
Prima dei test pre-stagionali, l'Aston Martin era considerata da molti una potenziale contendente. Ora, i test in Bahrein e Barcellona hanno dimostrato che nulla di tutto ciò è vero, almeno per il momento.
Correlato: La Mercedes riceve la notizia che la metterà IN BATTAGLIA per la F1 2026!
Quale motore utilizzerà ogni team di F1 nel 2026?
L'apice del motorsport è una competizione tra piloti, ma anche tra ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale spinti al limite con il supporto di milioni di dollari.
Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i team, dovute alla loro struttura, alle aziende che li sostengono o alla loro esperienza in altre categorie del motorsport.
Pertanto, team più piccoli come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, si affidano ad altri team per condividere motori, cambi e altri componenti, nel rispetto delle rigide linee guida della FIA.
GPFans presenta l'elenco con le informazioni sui motori che saranno utilizzati dalle monoposto in griglia per il 2026 Formula 1 World Championship.
|Costruttore di motori
|Team
|Mercedes
|Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
|Ferrari
|Ferrari, Haas, Cadillac
|RBPT Ford
|Red Bull, Racing Bulls
|Honda
|Aston Martin
|Audi
|Audi
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Altre notizie F1
Ultime notizie F1
Notizie di Formula 1
Appena arrivato
Consigliato dalla redazione
Latest News
Il nemico di Lewis Hamilton punta al ritiro dalla F1
- 1 ora fa
La rivale della Mercedes, Aston Martin, viene ridicolizzata per il suo disastro
- 3 ore fa
La Mercedes riceve la notizia che la metterà IN BATTAGLIA per la F1 2026!
- Oggi 12:00
Charles Leclerc e Lewis Hamilton in uno spettacolare nuovo spot di F1 per il 2026
- Oggi 10:00
CONFERMATO: la Mercedes avrà UN RIVALE IN MENO al GP d'Australia
- Oggi 09:00
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
- Oggi 08:00
Molto letto
Mercedes va in ALLERTA per il suo motore
- 26 febbraio
Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo
- 13 febbraio
F1 Kimi Antonelli Oggi: La questione che preoccupa riguardo alla Mercedes; Red Bull risponde ai commenti
- 27 febbraio
Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere
- 21 febbraio
SCANDALO: L'alleato di Lewis Hamilton è in PERICOLO
Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026
- 21 febbraio