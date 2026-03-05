La rivale della Mercedes, Aston Martin, viene ridicolizzata per il suo disastro

Valtteri Bottas, pilota della Cadillac e compagno di squadra di Sergio Pérez, ha commentato la situazione che sta affrontando Fernando Alonso e l'Aston Martin in vista del prossimo Gran Premio d'Australia.

Quando al pilota finlandese è stato chiesto, in conferenza stampa, quali fossero le squadre che considera favorite per la lotta per il prossimo campionato, Bottas ha fatto un commento curioso.

"Sembra impossibile dirlo, ma se dovessi fare una previsione adesso, direi Lance Stroll, Fernando Alonso e George Russell. Penso che [la Mercedes] si stia difendendo bene, quindi alla fine batterà l'Aston Martin ad Abu Dhabi", ha osservato.

Dato che il team di Alonso ha confermato che potrebbe anche non concludere il Gran Premio d'Australia, le parole di Bottas potrebbero essere interpretate come sarcastiche, data la situazione del team del pilota spagnolo.

Prima dei test pre-stagionali, l'Aston Martin era considerata da molti una potenziale contendente. Ora, i test in Bahrein e Barcellona hanno dimostrato che nulla di tutto ciò è vero, almeno per il momento.

Quale motore utilizzerà ogni team di F1 nel 2026?

L'apice del motorsport è una competizione tra piloti, ma anche tra ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale spinti al limite con il supporto di milioni di dollari.

Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i team, dovute alla loro struttura, alle aziende che li sostengono o alla loro esperienza in altre categorie del motorsport.

Pertanto, team più piccoli come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, si affidano ad altri team per condividere motori, cambi e altri componenti, nel rispetto delle rigide linee guida della FIA.

GPFans presenta l'elenco con le informazioni sui motori che saranno utilizzati dalle monoposto in griglia per il 2026 Formula 1 World Championship.

Chi produce i motori per ogni team di Formula 1 nel 2026? Costruttore di motori Team Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

